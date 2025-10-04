Sinner vince all’esordio a Shanghai: battuto Altmaier

Jannik Sinner debutta con un doppio 6-3 contro Altmaier al Masters 1000 di Shanghai. Domenica sfiderà Griekspoor per il terzo turno

SHANGHAI – Jannik Sinner inaugura con una vittoria il suo cammino al Masters 1000 di Shanghai, torneo che lo ha visto trionfare lo scorso anno e dove ora difende il titolo da numero 2 del mondo. Sul cemento cinese, l’azzurro ha superato il secondo turno con un doppio 6-3 ai danni del tedesco Daniel Altmaier, attualmente 49° nel ranking ATP.

Un debutto solido e senza sbavature per Sinner, che ha gestito il match con autorità e ritmo costante, chiudendo la pratica in poco più di un’ora e mezza. Break nel terzo game del primo set, gestione pulita nei turni di servizio e accelerazioni nei momenti chiave: l’altoatesino ha mostrato maturità e brillantezza, nonostante le condizioni climatiche più umide rispetto a Pechino, dove pochi giorni fa ha conquistato il titolo ATP 500.

“Lo sapevo già alla vigilia che sarebbe stato difficile, non ho avuto molto tempo per adattarmi. Ogni avversario e ogni giornata sono complicati, ma sono contento di aver vinto. Spero di alzare il livello domani”, ha dichiarato Sinner a fine match. “Cerco di riposare, ma non è facile dopo Pechino. Ora la cosa più importante è recuperare fisicamente: serve il giusto equilibrio per arrivare in fondo”.

Il prossimo appuntamento è fissato per domenica, secondo match dalle 12.30 italiane, contro l’olandese Tallon Griekspoor. Il match sarà trasmesso sui canali Sky e in streaming su SkyGo e NOW.