La situazione sui ritiri estivi delle venti squadre di Serie A

Le venti squadre di Serie A hanno iniziato la preparazione estiva in vista del prossimo campionato, al via il 24 agosto.

ROMA – Manca poco più di un mese all’inizio del campionato di Serie A 2019/2020 e le venti squadre del massimo campionato italiano hanno dato il via alla preparazione estiva. Le mete preferite sono, ovviamente, località di montagna, mentre Juventus ed Inter faranno tappa in Cina, Milan e Fiorentina negli USA per disputare l’International Champions Cup.

ATALANTA

Dal 12 al 25 luglio ritiro a Clusone (BG)

14 luglio: Atalanta-rappr. Clusone 5-1

18 luglio: Atalanta-Brusaporto

21 luglio: Atalanta-Renate

27 luglio: Swansea-Atalanta

30 luglio: Norwich city-Atalanta

2 agosto: Leicester-Atalanta

BOLOGNA

Dall’11 al 20 luglio ritiro a Castelrotto in Alto Adige

14 luglio: Bologna-Sciliar (promoz) 5-0

20 luglio: Bologna-Bolzano (serie D)

Dal 25 luglio al 3 agosto: ritiro a Neustift (Austria)

26 luglio: Colonia-Bologna a Kufstein

29 luglio: Bologna-Schalke04 a Kitzbuehel

3 agosto: Augsburg-Bologna ad Augsburg

BRESCIA

Dal 14 al 28 luglio ritiro estivo a Darfo Boario Terme (BS)

17 luglio: (ore 17:30) Brescia-Rappres Camunia

21 luglio: (ore 17:30) Brescia-U.S.Darfo Boario

24 luglio: (ore 17:30) Brescia-Ciliverghe Calcio

27 luglio: (ore 17:30) Brescia-Renate

CAGLIARI

Dall’8 all’11 luglio, ritrovo ad Aritzo (Sardegna)

17 luglio : (ore 17:30) Cagliari-Real Vicenza

21 luglio: (ore 17:30) Cagliari-Feralpisalò

24 luglio: Cagliari-Chievo Verona

27 luglio: (ore 20:30) Cagliari-Leeds

3 agosto: (ore 14:30/17:30) Friburgo-Cagliari

7 agosto: (ore 20) Fenerbahce-Cagliari

FIORENTINA

Dal 6 al 21 luglio ritiro a Moena (TN)

10 luglio: Fiorentina – Val di Fassa Team 21-0

17 luglio: Torneo ICC, Chivas-Fiorentina negli Usa (ore 3:00)

20 luglio: ore 17 Fiorentina-Benevento

21 luglio: Torneo ICC, Arsenal-Fiorentina negli Usa (ore 0:00)

25 luglio: Torneo ICC, Benfica-Fiorentina negli Usa (ore 2:00)

GENOA

Dall’8 al 20 luglio ritiro a Neustift (Austria)

13 luglio: (ore 17) Genoa-Val Stubai 9-0

16 luglio: (ore 18) Genoa-Wacker Innsbruck

20 luglio: (ore 19) Lione-Genoa a Gueugnon (Francia)

INTER

Dal 7 al 14 luglio ritiro a Lugano

14 luglio (ore 17.30) Lugano – Inter 1-2

20 luglio: Torneo ICC Inter-Manchester Utd a Singapore

24 luglio (ore 13.30): Torneo ICC Juventus-Inter a Nanchino

27 luglio: PSG-Inter amichevole

4 agosto: Torneo ICC Inter-Tottenham a Londra

10 agosto: Valencia-Inter amichevole

JUVENTUS

Dal 8-10 luglio Raduno Continassa

21 luglio: Torneo ICC Juventus-Tottenham a Singapore

24 luglio (ore 13.30): Torneo ICC Juventus-Inter a Nanchino

26 luglio (ore 13.00): Team K-Juventus a Seul (SudCorea)

Ritiro Continassa

10 agosto: amichevole Juventus-Atletico Madrid a Stoccolma

LAZIO

Dal 12 al 26 luglio ritiro ad Auronzo di Cadore

17 luglio: Lazio-Top11 Cadore ad Auronzo

21 luglio: Lazio-Triestina ad Auronzo

24 luglio: Lazio-Entella ad Auronzo

2 agosto: Bournemouth-Lazio a Bournemouth

Dal 3 al 10 agosto a Marienfeld (Germania)

10 agosto: Lazio-Celta Vigo a Vigo (Spagna)

LECCE

Dal 14 al 28 luglio ritiro Santa Cristina in val Gardena

20 luglio: (ore 17) Lecce-Gherdeina

23 luglio: (ore 17:30) Lecce-St. Georgen

25 luglio: (ore 17) Lecce-Virtus Bolzano

27 luglio: (ore 20:30) Lecce-Frosinone a Trento

MILAN

9 luglio raduno a Milanello

24 luglio: Torneo ICC, Bayern Monaco-Milano a Kansas City (ore 3:00)

28 luglio: Torneo ICC, Milan-Benfica a Foxborough (ore 21)

3 agosto: Torneo ICC, Manchester Utd-Milan a Cardiff (ore 18:30)

10 agosto: (ore 20:45) Feronikeli-Milan a Pristina

NAPOLI

Dal 6 al 26 luglio ritiro a Dimaro (TN)

Incontri calciatori e tifosi tra il 9 e il 15 luglio

13 luglio: Napoli-Benevento a Dimaro (TN) 1-2

19 luglio: Napoli contro avversario da definire a Dimaro (TN)

24 luglio: Napoli-Cremonese a Dimaro (TN)

25 luglio: presentazione ufficiale

28 luglio: amichevole Liverpool-Napoli a Edimburgo

4 agosto: amichevole Olympique Marsiglia-Napoli a Marsiglia

7 agosto: Napoli-Barcellona a Miami

PARMA

Dal 6 al 20 luglio ritiro a Prato allo Stelvio (BZ)

13 luglio: (ore 17.30) Parma-Prato Allo Stelvio 14-1

17 luglio: (ore 17.30) Parma-Rappres. Val Venosta

21 luglio: (ore 17.00) Parma-Maia Alta

27 luglio: (ore 18) Parma-Trabzonspor a Bad Wimsbach (Austria)

30 luglio: Parma-Avversario da definire

3 agosto: (ore 16) Burnley-Parma a Burnley (Inghilterra)

ROMA

5 luglio Raduno a Trigoria

31 luglio: Perugia-Roma a Perugia (20.30)

3 agosto: Roma-Lille a Lille (Francia)

SAMPDORIA

Dal 14 al 27 luglio raduno a Ponte di Legno (BS)

17 luglio: (ore 17.30) Sampdoria-Sellero Novelle a Temù

20 luglio: (ore 16:30) Sampdoria A-Real Vicenza A a Temù

20 luglio : (ore 18) Sampdoria B-Real Vicenza B a Temù

24 luglio: (ore 17:30) Sampdoria-Aurora Pro Patria a Temù

3 agosto: Monaco-Sampdoria a Monaco

7 agosto: Spezia-Sampdoria a La Spezia

SASSUOLO

Dall’8 al 26 luglio ritiro a Vipiteno (BZ)

21 luglio: (ore 18) Sassuolo-Rappr. Locale a Vipiteno (BZ)

24 luglio: (ore 18) Sassuolo-Real Vicenza a Vipiteno (BZ)

27 luglio: (ore 18) Sassuolo-Sudtirol a Vipiteno (BZ)

28 luglio: (ore 18) Sassuolo-Ciliverghe a Vipiteno (BZ)

31 luglio: (ore 18) Sassuolo-Empoli a Vipiteno (BZ)

SPAL

Dall’8 al 21 luglio ritiro a Tarvisio (UD)

17 luglio: (ore 17) Spal-Nd Gorica

21 luglio: (ore 17) Spal-Pordenone

Dal 28 luglio al 4 agosto ritiro a Valles (BZ)

27 luglio: (ore 17) Spal-Feralpisalò

1 agosto: (ore 15) Spal-Virtus Bolzano

1 agosto: (ore 17) Spal-Fc Obermais

4 agosto: (ore 20:30) Spal-Verona a Ferrara

TORINO

Dall’8 al 18 luglio ritiro a Bormio

11 luglio Torino-Bormiese 18-1

14 luglio: Torino-Merano 15-0

18 luglio: Torino-Pro Patria

UDINESE

Dal 7 al 20 luglio ritrovo a Udine

Dal 21 luglio al 2 agosto ritiro a Sankt Veit (Austria)

24 luglio: Udinese-Al-Hilal a Villach (Austria)

27 luglio: (ore 17) Udinese-Borussia Dortmund ad Altach

2 agosto: (ore 19) Udinese-Besiktas a Groedig (Austria)

HELLAS VERONA

Dal 10 al 21 luglio ritiro a San Martino di Castrozza (TN)

14 luglio: (ore 17) Verona-Primiero 12-0

17 luglio : (ore 17) Verona-Top 22 calcio Dilettante

20 luglio: (ore 17) Verona Home – Verona Away

25 luglio: (ore 17) Verona-Hoffenheim a Bad Wimsbach (Austria)

4 agosto: (ore 20:30) Spal-Verona a Ferrara