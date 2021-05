Siviglia – Athletic Bilbao: dove vedere la diretta live, risultato

La partita Siviglia – Athletic Bilbao del 3 maggio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la trentaquattresima giornata di Liga

SIVIGLIA – Lunedì 3 maggio alle ore 21 si giocherà Siviglia – Athletic Bilbao, incontro valevole per la trentaquattresima giornata di Liga 2020/2021. Da una parte c’è la squadra di Lopetegui che viene dal successo casalingo contro il Granada ed in classifica occupa la quarta posizione con 70 punti, -3 dal primo posto dell’Atletico Madrid. Dall’altra parte troviamo la squadra di Marcelino che è reduce dal pareggio casalingo contro il Valladolid ed in classifica occupa la decima posizione con 42 punti.

La presentazione del match

QUI SIVIGLIA – Lopetegui dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Bono in porta, pacchetto difensivo composto da Jesus Navas e Acuna sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Koundé e Diego Carlos. A centrocampo Fernando in cabina di regia con Rakitic e Gomez mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Suso, De Jong e Ocampos.

QUI ATHLETIC BILBAO – Marrcelino dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-4-2 con Unai Simon in porta, pacchetto difensivo composto da De Marcos e Balenziaga sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Unai Nunez e Inigo Martinez. A centrocampo Unai Lopez e Dani Garcia in cabina di regia con Berenguer e Morcillo sulle fasce laterali mentre in attacco spazio al tandem offensivo composto da Raul Garcia e Inaki Williams.

Le probabili formazioni di Siviglia – Athletic Bilbao

SIVIGLIA (4-3-3): Bono; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuna; Rakitic, Fernando, Gomez; Suso, De Jong, Ocampos. Allenatore: Lopetegui

ATHLETIC BILBAO (4-4-2): Unai Simon; De Marcos, Unai Nunez, Inigo Martinez, Balenziaga; Berenguer, Unai Lopez, Dani Garcia, Morcillo; Raul Garcia, Inaki Williams. Allenatore: Marcelino

STADIO: Sanchez Pizjuan

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Siviglia – Athletic Bilbao, valido per la trentaquattresima giornata di Liga 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.