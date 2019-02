Europa League, Siviglia – Lazio: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali del match Siviglia – Lazio valevole per il ritorno dei sedicesimi di UEFA Europa League: calcio d’inizio alle ore 18:00.

SIVIGLIA – Alle ore 18:00 avrà inizio il match tra Siviglia e Lazio valevole per il ritorno dei sedicesimi di finale di UEFA Europa League. All’andata, disputata all’Olimpico, finì con il risultato di 0-1 in favore degli andalusi grazie al gol siglato da Wissam Ben Yedder. Ai biancocelesti, quindi, servirà una prestazione perfetta per espugnare il Sánchez Pizjuán e poter staccare il pass degli ottavi di finale.

Le formazioni ufficiali

SIVIGLIA (3-4-1-2): Vaclik; Mercado, Kjaer, Sergi Gómez; Navas, Roque Mesa, Vázquez, Escudero; Sarabia; Ben Yedder, André Silva. A disposizione: Soriano, Rog, Arana, Amadou, Promes, Munir, Bryan Gil. Allenatore: Machin

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Cataldi, Badelj, Milinkovic, Lulic; Caicedo, Immobile. A disposizione: Guerrieri, Proto, Durmisi, Romulo, Correa, Parolo, Leiva. Allenatore: Inzaghi

Stadio: Sánchez Pizjuán