Siviglia – Manchester United: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Siviglia – Manchester United del 16 agosto 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per le semifinali di Europa League

COLONIA – Domenica 16 agosto alle ore 21 andrà in scena Siviglia – Manchester United, prima semifinale di Europa League 2019/2020. Da una parte c’è la formazione andalusa che ha staccato il pass per il penultimo atto eliminando il Wolverhampton grazie al gol del solito Ocampos nei minuti finali. Dall’altra parte c’è la squadra inglese che ha superato il turno battendo il Copenaghen grazie a un calcio di rigore di Bruno Fernandes nei tempi supplementari. La vincente giocherà la finale contro una tra Inter e Shakhtar.

La presentazione del match

QUI SIVIGLIA – Lopetegui dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Bounou in porta, pacchetto difensivo composto da Jesus Navas e Reguilon sulle corsie esterne mentre nel mezzo Koundè e Diego Carlos. A centrocampo Fernando in cabina di regia con Banega e Jordan mezze ali mentre davanti spazio al tridente composto da Suso, En-Nesyri e Ocampos.

QUI MANCHESTER UNITED – I Red Devils dovrebbero schierarsi col 4-2-3-1 con Romero tra i pali, pacchetto difensivo composto da Wan-Bissaka e Williams sulle corsie esterne mentre nel mezzo Lindelof e Maguire. A centrocampo Fred e Pogba in cabina di regia mentre davanti spazio al terzetto formato da Greenwood, Bruno Fernandes e Rashford a supporto di Martial.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Siviglia – Manchester United, valevole per le semifinali di Europa League, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (canale 251 del satellite). La sfida sarà inoltre visibile anche in chiaro sul canale TV8 del digitale terrestre. Il match sarà visibile anche in streaming. Gli abbonati di Sky, potranno seguire la sfida attraverso Sky Go, su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, o tramite pc o notebook. Nel primo caso, si potrà utilizzare l’apposita applicazione per i sistemi iOS ed Android, nel secondo basterà invece collegarsi al sito ufficiale della piattaforma. Un’altra opzione è quella di Now Tv, servizio streaming e on demand di Sky. Il match sarà visibile acquistando uno dei pacchetti proposti. Infine si potrà seguire l’evento anche collegandosi al sito ufficiale di TV8.

Le probabili formazioni di Siviglia – Manchester United

SIVIGLIA (4-3-3): Bounou; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Banega, Fernando, Jordán; Suso, En-Nesyri, Ocampos. Allenatore: Lopetegui

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Romero; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Williams; Fred, Pogba, Greenwood, Bruno Fernandes, Rashford; Martial. Allenatore: Solskjaer

STADIO: Rhein Energie Stadion