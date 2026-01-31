Skicross, Simone Deromedis trionfa a Passo San Pellegrino

Il trentino domina la seconda prova della Coppa del Mondo in Val di Fassa e sale a sette successi in carriera

MOENA – Simone Deromedis porta ancora una volta il tricolore sul gradino più alto del podio nella tappa di Coppa del Mondo di skicross a Passo San Pellegrino, in Val di Fassa. Il venticinquenne di Taio conquista gara 2 con una prestazione impeccabile, riscattando il quarto posto del giorno precedente e confermandosi tra i protagonisti assoluti della disciplina.

Il finanziere trentino non sbaglia nulla: vince batteria, quarti e semifinale, presentandosi alla finale con determinazione e lucidità. A differenza di gara 1, Deromedis prende subito la testa all’uscita della prima curva e non lascia spazio agli avversari, chiudendo davanti al tedesco Florian Wilmsmann e al canadese Reece Howden. Quarto posto per Kevin Drury.

Con questo trionfo Deromedis raggiunge quota 7 vittorie in Coppa del Mondo e 19 podi complessivi. In classifica generale accorcia su Howden, ora a 593 punti contro i 460 dell’azzurro, tallonato da Wilmsmann a 434.

“È un grande sollievo aver vinto oggi. Ieri ero vicino al podio, ma nello skicross tutto si decide in pochi millimetri. Oggi mi sono goduto ogni curva”, ha dichiarato l’azzurro, già campione del mondo nel 2023.

Dominik Zuech chiude 13° dopo essersi fermato ai quarti, mentre Edoardo Zorzi e Federico Tomasoni si erano arresi negli ottavi, chiudendo rispettivamente 23° e 31°.

Jole Galli ancora sul podio: terza in gara 2 dopo il trionfo di ieri

Dopo la vittoria in gara 1, Jole Galli conferma il suo stato di forma con un altro podio al Park Monzoni. La livignasca, seconda nelle qualificazioni, supera quarti e semifinale con autorità e nella finale riesce a rimontare nel tratto conclusivo, superando la svedese Sandra

Per Galli si tratta dell’ottavo podio in carriera in Coppa del Mondo. Non accedono al tabellone principale Andrea Chesi e Nathalie Bernard.

Classifica generale femminile: Näslund resta leader con 668 punti, seguita da Maier a 614 e da Berger Sabbatel a 492. Galli è quinta con 346 punti.

La Coppa del Mondo di skicross prosegue in Italia: il 20 febbraio è in programma la gara femminile a Livigno, seguita il 21 dalla prova maschile. Successivamente il circuito si sposterà a Kopaonik, in Serbia, dal 25 al 28 febbraio.