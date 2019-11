BRATISLAVA – La Slovacchia batte in casa l’ Azerbaijan per 2-0 ma non basta per qualificarsi, perchè il Galles ha sconfitto per 2-0 l’Ungheria, lasciando così ad Hamsik e compagni un inutile terzo posto. La partita si decide al 19′ con un gol di Bozenik su assist di Marek Hamsik, lo stesso ex Napoli sigla poi il definitivo 2-0 al 86′ portando la quarta vittoria su 10 partite alla nazionale slovacca.

Slovacchia – Azerbaijan 2-0: il tabellino

Slovacchia (4-3-3): Dubravka; Pekarik, Gyomber, Skriniar, Hancko; Kucka (dal 85′ Duda), Lobotka, Hamsik; Bero, Bozenik (dal 77′ Mraz), Haraslin (dal 71′ Duris).

Azerbaijan (4-2-3-1): Balayev, A. Huseynov, Mustafazade, B. Huseynov, Krivostsyuk (dal 73′ Xəlilzadə); Garayev, Eddy (dal 46′ Jamalov); Isgandarli, J. Huseynov (dal 79′ Dadasov), Rahimov; Sheydaev.

Reti: 19′ Bozenik, 86′ Hamsik (Slovacchia).

Ammoniti: Eddy, J. Huseynov, Xəlilzadə (Azerbaijan); Haraslin, Skriniar (Slovacchia).

Espulsi: Nessuno.

Recupero: 0min (1°T); 3min (2°T).