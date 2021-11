Spagna – Svezia: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Spagna – Svezia del 14 novembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la decima giornata del Gruppo B di qualificazione a Qatar 2022

SIVIGLIA – Domenica 14 novembre 2021, alle ore 20:45 si giocherà la partita Spagna – Svezia, incontro valido per la decima giornata del Girone B di qualificazione ai mondiali di Qatar 2022. Da una parte del campo c’è la Nazionale di casa allenata dal tecnico Luis Enrique, che arriva da una serie positiva di tre vittorie consecutive. Spagna che, con i suoi 16 punti, è tornata in vetta al raggruppamento grazie anche alla frenata della Svezia contro la Georgia, che ha superato gli scandinavi con un 2-0 secco. Dall’altra parte del campo troviamo proprio gli svedesi allenati da Janne Andersson, reduci appunto di una bruciante ed inaspettata sconfitta. Attualmente la Nazionale scandinava occupa la seconda posizione in classifica, con 15 punti. Si tratta quindi dello scontro decisivo che deciderà chi stacca il pass per Qatar 2022, e chi invece dovrà disputare i playoff.

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

Allenatore: Luis Enrique.



Allenatore: Janne Andersson.



Luis Enrique.Janne Andersson.

La presentazione del match

QUI SPAGNA – La formazione iberica potrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-3, con Carvajal, Laporte, Inigo Martinez e Gayà in posizione arretrata. A centrocampo potremmo trovare dal 1′ Koke, Busquets e Gavi, alle spalle del tridente composto da Sarabia, Morata e Raul De Tomas.

QUI SVEZIA – Gli scandinavi potrebbero adottare invece il modulo 4-4-2, con Krafth, Nilsson, Milosevic e Augustinsson a comporre il pacchetto difensivo. A centrocampo troviamo Kulusevski, Olsson, Svanberg e Forsberg, alle spalle del tandem offensivo formato da Isak e Ibrahimovic.

Le probabili formazioni di Spagna – Svezia

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Laporte, Inigo Martinez, Gayà; Koke, Busquets, Gavi; Sarabia, Morata, Raul De Tomas. Allenatore: Luis Enrique

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Krafth, Nilsson, Milosevic, Augustinsson; Kulusevski, Olsson, Svanberg, Forsberg; Isak, Ibrahimovic. Allenatore: Janne Andersson

Dove vederla in TV e in streaming

La partita Spagna – Svezia, in programma per domenica 14 novembre alle ore 20:45, non sarà visibile nel nostro paese in diretta televisiva o in streaming. Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro sito.