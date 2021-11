La partita Portogallo – Serbia del 14 novembre 2021 in diretta: la nazionale di Fernando Santos avanti con la rete di Sanchez prima viene raggiunta da Tadic quindi spedita agli spareggi allo scadere

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

RISULTATO FINALE: PORTOGALLO-SERBIA 1-2

SECONDO TEMPO

90′ Finisce qui tra Portogallo e Serbia risultato di 1 a 2. La redazione di Calciomagazine ringrazia per l’attenzione e dà appuntamento ai prossimi live. Buon proseguimento a tutti

90′ Forze fresche in campo per Portogallo con l’ingresso di André Silva

90′ Danilo Pereira lascia il campo

90′ Cartellino di color giallo per Aleksandar Mitrović

90′ Serbia in rete con Aleksandar Mitrović che ha concluso colpendo di testa, assist di Dušan Tadić!

88′ Il tecnico inserisce Luka Jović sul terreno di gioco

88′ Termina qui la partita di Filip Kostić che abbandona il rettangolo di gioco

84′ Il tecnico inserisce Rúben Neves sul terreno di gioco

84′ Fuori dal campo Renato Sanches per Portogallo

83′ Il tecnico inserisce João Félix sul terreno di gioco

83′ Lascia il campo Diogo Jota per Portogallo

70′ E’ giallo! Nikola Milenković riceve il cartellino dall’arbitro

69′ Andrija Živković lascia il campo

69′ Il tecnico inserisce Nemanja Radonjić sul terreno di gioco

68′ Il direttore di gara estrae il giallo a Renato Sanches

66′ Inflessibile l’arbitro estrae il giallo per Strahinja Pavlović

65′ Mossa dell’allenatore entra sul terreno di gioco Uroš Spajić

65′ Fuori dal rettangolo di gioco Miloš Veljković per Serbia

64′ Il tecnico inserisce Bruno Fernandes sul terreno di gioco

64′ Bernardo Silva fuori campo per dar spazio al compagno

63′ Mossa dell’allenatore entra sul terreno di gioco João Palhinha

63′ Fuori dal campo João Moutinho per Portogallo

61′ Inflessibile l’arbitro estrae il giallo per João Moutinho

46′ Aleksandar Mitrović fa il suo ingresso in campo

46′ Termina qui la partita di Nemanja Gudelj che abbandona il rettangolo di gioco

46′ Tutto pronto, si parte con il secondo tempo di Portogallo-Serbia. Pronti a vivere le emozioni del match

PRIMO TEMPO

45′ L’arbitro manda le due squadre negli spogliatoi. All’intervallo tra Portogallo e Serbia siamo sul risultato di 1 a 2. Ci aggiorniamo per l’inizio del secondo tempo

30′ Rete di Dušan Tadić , assist di Saša Lukić! Cambia il risultato, ora è di 1 a 1

14′ Il direttore di gara sventola il cartellino per Nemanja Gudelj, autore dell’intervento scorretto

8′ Inflessibile il direttore di gioco che sventola il cartellino giallo per João Cancelo

3′ Intervento da cartellino giallo per Dragan Stojković

2′ La palla termina in rete! Renato Sanches , assist di Bernardo Silva! Cambia il punteggio che adesso è di 1 a 0

1′ L’arbitro da inizio alla partita!

Portogallo – Serbia in campo, siamo pronti a commentare il match nella speranza di divertici assieme

Tabellino

PORTOGALLO: Rui Patrício; Rúben Dias, Nuno Mendes, José Fonte, João Cancelo, Bernardo Silva (dal 19′ st Bruno Fernandes), Renato Sanches (dal 39′ st Rúben Neves), Danilo Pereira (dal 45′ st André Silva), João Moutinho (dal 18′ st João Palhinha), Diogo Jota (dal 38′ st João Félix), Cristiano Ronaldo. A disposizione: José Sá, Diogo Costa, Nélson Semedo, Diogo Dalot, William Carvalho, Rafael Leão, Gonçalo Guedes. Allenatore: Fernando Santos.

SERBIA: Predrag Rajković; Miloš Veljković (dal 20′ st Uroš Spajić), Strahinja Pavlović, Nikola Milenković, Nemanja Gudelj (dal 1′ st Aleksandar Mitrović), Andrija Živković (dal 24′ st Nemanja Radonjić), Sergej Milinković-Savić, Saša Lukić, Filip Kostić (dal 43′ st Luka Jović), Dušan Vlahović, Dušan Tadić. A disposizione: Vanja Milinković-Savić, Marko Dmitrović, Aleksa Terzić, Filip Mladenović, Stefan Mitrovič, Uroš Račić, Nemanja Maksimović, Marko Grujić. Allenatore: Dragan Stojković.

Reti: al 2′ pt Renato Sanches, al 30′ pt Dušan Tadić, al 45′ st Aleksandar Mitrović.

Ammonizioni: al 8′ pt João Cancelo (POR), al 23′ st Renato Sanches (POR), al 16′ st João Moutinho (POR), al 21′ st Strahinja Pavlović (SER), al 25′ st Nikola Milenković (SER), al 14′ pt Nemanja Gudelj (SER), al 45′ st Aleksandar Mitrović (SER).

La presentazione del match

LISBONA – Domenica 14 novembre 2021, alle ore 20:45 si giocherà la partita Portogallo – Serbia, incontro valido per la decima giornata del Girone A di qualificazione ai mondiali di Qatar 2022. Da una parte del campo c’è la Nazionale di casa allenata dal tecnico Fernando Santos, che arriva dal deludente 0-0 esterno dello scorso 11 novembre, contro l’Irlanda. Portogallo che, con i suoi 17 punti, si trova a condividere ora la vetta al raggruppamento con la Serbia. Dall’altra parte del campo troviamo proprio la formazione balcanica allenata da Dejan Stojkovic, che arriva invece dalla vittoria netta per 4-0 contro il Qatar. Tre punti che hanno permesso ai serbi sperare ancora: si tratta quindi dello scontro decisivo che deciderà chi stacca il pass per Qatar 2022, e chi invece dovrà disputare i playoff.

QUI PORTOGALLO – I lusitani dovrebbero scendere in campo con il modulo 4-3-3, con Dalot, Nelson Semedo, Ruben Dias e Joao Cancelo a formare il blocco difensivo. A centrocampo troviamo dal 1′ Palhinha, Joao Moutinho e Bruno Fernandes, alle spalle del tridente formato da André Silva, Guedes e dal solito Cristiano Ronaldo.

QUI SERBIA – La formazione di Stojkovic potrebbe adottare invece il modulo 3-5-2, schierando dal 1′ Veljkovic, Mitrovic e Nastasic in posizione arretrata. A centrocampo la cerniera formata da Lazovic, Grujic, Milinkovic-Savic, Lukic e Kostic, alle spalle del tandem offensivo Jovic-Vlahovic.

Le probabili formazioni di Portogallo – Serbia

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Dalot, Nelson Semedo, Ruben Dias, Joao Cancelo; Palhinha, Joao Moutinho, Bruno Fernandes; André Silva, Guedes, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Fernando Santos

SERBIA (3-5-2): Rajkovic; Veljkovic, Mitrovic, Nastasic; Lazovic, Grujic, Milinkovic-Savic, Lukic, Kostic; Jovic, Vlahovic. Allenatore: Dejan Stojkovic

Dove vederla in TV e in streaming

La partita Portogallo – Serbia, in programma per domenica 14 novembre alle ore 20:45, non sarà visibile nel nostro paese in diretta televisiva o in streaming. Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro sito.