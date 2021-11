Macedonia del Nord – Islanda: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Macedonia del Nord – Islanda del 14 novembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la decima giornata del Gruppo J di qualificazione a Qatar 2022

SCOPJE – Domenica 14 novembre 2021, alle ore 18:00 si giocherà la partita Macedonia del Nord – Islanda, incontro valido per la decima giornata del Girone J di qualificazione ai mondiali di Qatar 2022. Da una parte del campo c’è la Nazionale di casa allenata dal tecnico Blagoja Milevski, che arriva da una esaltante vittoria esterna contro l’Armenia, superata 5-0 lo scorso 11 novembre. Macedonia del Nord che, con i suoi 15 punti, attualmente è seconda in classifica, alle spalle della già qualificata Germania di Hansi Flick.

Dall’altra parte del campo troviamo invece gli scandinavi guidati da Arnar Viðarsson, che nel corso delle ultime cinque giornate hanno ottenuto solo sei punti, ed attualmente sono penultimi nel raggruppamento con 9 punti. Davanti al Liechtenstein, inchiodato a quota 1 punto. Si tratta quindi di una partita tutt’altro che inutile ai fini della classifica, perché la formazione balcanica conserva soltanto un punto di vantaggio sulla Romania. Romania che avrà quasi sicuramente vita facile contro il Liechtenstein: in questo caso i punti – e persino la differenza reti – diventano cruciali per stabilire quale Nazionale riuscirà ad accedere ai playoff.

La presentazione del match

QUI MACEDONIA DEL NORD – La formazione di casa potrebbe adottare il modulo 4-1-4-1, con Alioski, Musliu, Velkovski e Ashkovski in posizione arretrata. In cabina di regia troviamo Kostadinov, alle spalle di Elmas, Bardhi, Churlinov e Trajkovski. Unica punta l’attaccante Ristovski.

QUI ISLANDA – L’Islanda potrebbe invece scendere in campo con il modulo 4-3-3, con Sampsted, Bjarnason, Gretarsson e Thorarinsson a comporre il reparto difensivo. A centrocampo potremmo trovare dal 1° minuto Thordarson, Bjarnason e Helgason, alle spalle del tridente d’attacco formato da Albert Gudmundsson, Kjartansson e Thorsteinsson.

Le probabili formazioni di Macedonia del Nord – Islanda

MACEDONIA DEL NORD (4-1-4-1): Dimitrievski; Alioski, Musliu, Velkovski, Ashkovski; Kostadinov; Elmas, Bardhi, Churlinov, Trajkovski; Ristovski. Allenatore: Blagoja Milevski

ISLANDA (4-3-3): Olafsson; Sampsted, Bjarnason, Gretarsson, Thorarinsson; Thordarson, Bjarnason, Helgason; Albert Gudmundsson, Kjartansson, Thorsteinsson. Allenatore: Arnar Viðarsson

Dove vederla in TV e in streaming

La partita Macedonia del Nord – Islanda, in programma per domenica 14 novembre alle ore 18:00, non sarà visibile nel nostro Paese in diretta televisiva o in streaming. Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro sito.