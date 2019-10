SPAL-Napoli 1-1, il tabellino: Kurtic risponde a Milik

Il tabellino di SPAL-Napoli 1-1 il risultato finale: gli ospiti passano in vantaggio con Milik ma gli estensi pareggiano con Kurtic.

FERRARA – Nel match valevole per la nona giornata del campionato di Serie A SPAL e Napoli si dividono la posta in palio pareggiando 1-1. Succede tutto nella prima frazione di gioco con i partenopei che passano in vantaggio con Milik ma gli estensi pareggiano con Kurtic. Grossa occasione sprecata per la squadra di Ancelotti che non approfitta dei pareggi di Juventus ed Inter mentre la squadra di Semplici muove la classifica salendo a 7 punti.

SPAL-Napoli 1-1: il tabellino della partita

SPAL (3-5-2): Berisha: Tomovic, Vicari, Igor (55′ Cionek), Strefezza, Murgia, Missiroli, Kurtic (77′ Valoti), Reca, Petagna, Paloschi (61′ Floccari). A disposizione: Latica, Thiam, Sala, Mastrilli, Cionek, Salamon, Felipe, Valoti, Valdifiori, Moncini, Floccari. Allenatore: Semplici

NAPOLI (4-4-2): Ospina, Malcuit (70′ Callejon), Koulibaly, Luperto, Di Lorenzo, Zielinski, Elmas (54′ Fabian Ruiz), Allan, Insigne, Mertens (72′ Llorente), Milik. A disposizione: Karnezis, Meret, Tonelli, Ghoulam, Maksimovic, Gaetano, Fabian Ruiz, Callejon, Lozano, Llorente, Younes. Allenatore: Ancelotti

RETI: 9′ Milik (N), 16′ Kurtic (S)

AMMONIZIONI: Strefezza, Tomovic, Cionek (S), Luperto (N)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 2′ nel primo tempo, 6′ nel secondo tempo

STADIO: Paolo Mazza