SPAL – Pescara: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita SPAL – Pescara del 21 novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie B

FERRARA – Sabato 21 novembre alle ore 14 andrà in scena SPAL – Pescara, incontro valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie B 2020/2021. Da una parte c’è la compagine estense che viene dalla vittoria casalinga contro la Salernitana ed in classifica occupa la quinta posizione, al pari del Lecce, con 12 punti. Dall’altra parte ci sono gli abruzzesi che sono reduci dal successo interno contro il Cittadella ed in classifica occupano il penultimo posto, insieme a Ascoli, Pisa e Virtus Entella, con 4 punti.

La presentazione del match

QUI SPAL – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 3-4-1-2 con Berisha in porta, pacchetto difensivo composto da Tomovic, Vicari e Ranieri. A centrocampo Murgia e Missiroli in cabina di regia con Dickmann e D’Alessandro sulle corsie esterne mentre davanti spazio a Valoti a supporto del tandem offensivo composto da Brignola e Di Francesco.

QUI PESCARA – Gli abruzzesi dovrebbero scendere in campo col 3-4-2-1 con Fiorillo in porta, pacchetto difensivo composto da Balzano, Scognamiglio e Bocchetti. A centrocampo Valdifiori e Fernandes in cabina di regia con Bellanova e Masciangelo sulle corsie esterne mentre davanti spazio a Vokic e Maistro alle spalle di Asencio.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro SPAL – Pescara, valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie B 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Le probabili formazioni di SPAL – Pescara

SPAL (3-4-1-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Ranieri, Dickmann, Murgia, Missiroli, D’Alessandro, Valoti, Brignola, Di Francesco. Allenatore: Marino

PESCARA (3-4-2-1): Fiorillo; Balzano, Scognamiglio, Bocchetti, Bellanova, Fernandes, Valdifiori, Masciangelo, Vokic, Maistro, Asencio. Allenatore: Oddo

STADIO: Paolo Mazza