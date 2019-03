Serie A, Spal – Sampdoria 1-2: il tabellino del match

Il tabellino del match Spal – Sampdoria 1-2 il risultato finale, la doppietta di Quagliarella manda al tappeto la squadra di Semplici.

FERRARA – Termina con il risultato di 1-2 il match tra Spal e Sampdoria valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A. Decisivo, come al solito, Fabio Quagliarella, che realizza una doppietta e va più volte vicino al terzo gol. Per la Spal a segno nei minuti di recupero Kurtic, che realizza uno splendido calcio di punizione, ma inutile ai fini del risultato.

Il tabellino del match

SPAL (4-4-2): Viviano; Cionek, Bonifazi, Felipe (37′ st Antenucci), Fares; Valoti (33′ st Jankovic), Schiattarella (9′ st Murgia), Missiroli, Kurtic; Floccari, Petagna. Allenatore: Semplici

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Colley, Andersen, Sala; Praet (42′ st Murru), Vieira, Linetty; Saponara (13′ st Jankto); Quagliarella (23′ st Defrel), Gabbiadini. Allenatore: Giampaolo

Reti: 4′ pt Quagliarella, 11′ pt Quagliarella (Sa); 45’+5′ st Kurtic (S)

Ammonizioni: Fares, Valoti (S); Vieira, Sala, Audero (Sa)

Espulsioni: Thiago Cionek (S)

Recupero: 2′ pt, 7′ st.

Stadio: Paolo Mazza