SPAL – Sampdoria: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di SPAL – Sampdoria: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

FERRARA – Domenica 3 marzo alle ore 15 andrà in scena SPAL – Sampdoria, incontro valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la formazione estense che viene dal pareggio contro il Sassuolo ed in classifica occupa la quindicesima posizione con 23 punti. Dall’altra parte c’è la formazione ligure che viene dalla vittoria di misura contro il Cagliari ed in classifica occupa la nona posizione, in coabitazione con la Fiorentina, con 36 punti.

Domenica 3 marzo alle ore 14.15 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI SPAL – La formazione di Semplici dovrebbe scendere in campo col 4-4-2 con Viviano in porta, pacchetto difensivo composto da Cionek e Fares sulle corsie esterne mentre nel mezzo Felipe e Bonifazi. A centrocampo Missiroli e Murgia in cabina di regia mentre sulle fasce spazio a Kurtic e Valoti. In attacco tandem offensivo composto da Antenucci e Petagna.

QUI SAMPDORIA – La compagine ligure dovrebbe schierarsi col 4-3-1-2 con Audero in porta, reparto arretrato formato da Bereszynski e Murru sulle fasce mentre nel mezzo Colley ed Andersen. A centrocampo Vieira in cabina di regia con Linetty e Praet mezze ali mentre davanti Saponara a supporto del tandem offensivo composto da Gabbiadini e Quagliarella.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro SPAL – Sampdoria, valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A, sarà trasmesso in esclusiva da Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport (canale 252), così come da SkyGo.

Le probabili formazioni di SPAL – Sampdoria

SPAL (4-4-2): Viviano; Cionek, Bonifazi, Felipe, Fares; Kurtic, Missiroli, Murgia, Valoti; Antenucci, Petagna. Allenatore: Semplici

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynki, Andersen, Colley, Murru; Praet, Vieira, Linetty; Saponara; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore: Giampaolo

STADIO: Paolo Mazza