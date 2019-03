Serie A, Napoli – Juventus: le formazioni ufficiali

Ancelotti conferma le formazione della vigilia con Insigne – Milik a sfidare il tridente bianconero con Bernardeschi preferito a Dybala

NAPOLI – Conto alla rovescia per la sfida tra Napoli e Juventus che chiude la 26ma giornata di campionato. Bilancio a favore dei bianconeri che hanno vinto 67 degli 145 confronti in A contro i 31 dei campani. A proposito di record la porta degli azzurri è inviolata da cinque giornate, il precedente di 6 risale al gennaio 2019; dall’altra parte i bianconeri ancora imbattuti in trasferta, 25 come nel 2012. Novità nelle formazioni è la presenza di Bernardeschi preferito a Dybala.

Le formazioni ufficiali di Napoli – Juventus

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Allan, Fabiàn, Zielinski; Insigne, Milik. Allenatore: Ancelotti

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Ronaldo. Allenatore: Allegri

CRONACA DIRETTA DELLA PARTITA