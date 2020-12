Spezia – Bologna: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Spezia – Bologna del 16 dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per l’undicesima giornata di Serie A

LA SPEZIA – Mercoledì sera, 16 dicembre, alle ore 20.45 si giocherà Spezia – Bologna, incontro valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Da una parte c’è la formazione ligure che arriva alla sfida dopo la difficile trasferta di Crotone da dove è uscita con una sonora sconfitta per 4-1, mentre dall’altra troviamo i rossoblu a cui non è andata meglio visto che, nel pomeriggio di domenica, hanno perso per cinque reti ad una contro la Roma. L’incontro si svolgerà all’Alberto Picco di La Spezia vista la conclusione dei lavori dell’impianto ligure che ospiterà, per la prima volta in questa stagione, una partita di Serie A

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Mercoledì sera, 16 dicembre, alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la cronaca diretta della partita.

La presentazione del match

QUI SPEZIA – Lo Spezia deve rispondere alla sonora di sconfitta di Crotone con Italiano propenso a confermare, però, la stessa formazione. L’unico ballottaggio dovrebbe riguardare la fascia destra dove Ferrer e Sala sono in lotta pe una maglia da titolare. In attacco dovrebbe tornare Nzola con Aguledo pronto ad accomodarsi in panchina.

QUI BOLOGNA – Il Bologna, dopo la sonora sconfitta interna per 5-1 contro la Roma, continua ad affrontare grandi problemi di formazioni. Mihajlovic continuerà a fare a meno di Orsolini, Dijks, Skorupski e Santander. In porta questa volta andrà Da Costa, mentre dovrebbe tornare dal primo minuto Skov Olsen. Sulla trequarti dovrebbe invece essere nuovamente a disposizione Sansone.

Le probabili formazioni di Spezia – Bologna

Spezia (4-3-3): Provedel; Sala, Terzi, Erlic, Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Farias. all. Italiano

Bologna (4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Mbaye; Svanberg, Schouten; Sansone, Soriano, Barrow; Palacio

all. Mihajlovic

STADIO: Alberto Picco di La Spezia

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Spezia – Bologna, valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport (numero 252 del satellite, numero 483 del digitale terrestre) e Sky Sport Serie A, canale 202. I clienti Sky potranno affidarsi a Sky Go per seguirla su dispositivi mobili quali smartphone e tablet e sul proprio pc o notebook. Nel primo caso dovranno preoccuparsi precedentemente di scaricare la app per sistemi Android e iOS, nel secondo sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale della piattaforma. In alternativa c’è per tutti l’opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre a chi acquista uno dei pacchetti proposti, la visione di diversi eventi sportivi, fra cui anche le partite della Serie A.