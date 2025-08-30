Spezia-Catanzaro: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta di Spezia-Catanzaro di Sabato 30 agosto 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B

LA SPEZIA – Sabato 30 agosto, alle ore 21:00, lo stadio “Alberto Picco” di La Spezia ospiterà Spezia–Catanzaro, match valido per la seconda giornata del campionato di Serie BKT 2025/26. Una sfida che promette scintille, tra due squadre dal percorso opposto all’esordio e con ambizioni da confermare.

I liguri di Luca D’Angelo arrivano al secondo turno con il peso di una sconfitta casalinga sorprendente contro la neopromossa Carrarese (0-2). Una battuta d’arresto che ha lasciato il segno, e che impone una reazione immediata. Il tecnico ex Pisa dovrà ritrovare compattezza e incisività, soprattutto in fase offensiva, per evitare un altro passo falso davanti al proprio pubblico.

Dopo il pareggio per 1-1 contro il Sudtirol, firmato da Iemmello in rimonta, il Catanzaro di Alberto Aquilani vola in Liguria con l’obiettivo di conquistare i primi tre punti stagionali. I giallorossi hanno mostrato due volti all’esordio: un primo tempo opaco e una ripresa più brillante. Contro lo Spezia servirà continuità e maggiore concretezza, soprattutto in zona gol.

Sarà il decimo confronto ufficiale tra Spezia e Catanzaro. L’ultimo incrocio in terra ligure risale alla semifinale di ritorno dei playoff dello scorso 25 maggio, quando lo Spezia si impose 2-1, guadagnandosi il pass per la finale e lasciando l’amaro in bocca alle aquile allora guidate da Fabio Caserta.

A dirigere l’incontro sarà Antonio Rapuano della sezione di Rimini. Gli assistenti saranno Daisuke Emanuele Yoshikawa (Roma 1) e Francesco Cortese (Palermo). Il quarto ufficiale sarà Alessandro Pizzi (Bergamo), mentre in sala VAR opereranno Gariglio (Pinerolo) e Santoro (Messina) come AVAR.

COME ARRIVA LO SPEZIA – Lo Spezia è chiamato a reagire dopo il passo falso interno contro la Carrarese. Il tecnico Luca D’Angelo dovrà fare a meno dello squalificato Kouda, espulso nella gara d’esordio, e affiderà le chiavi del centrocampo al giovane Christian Comotto, affiancato dai più esperti Salvatore Esposito e Nagy. Occhio però alle quotazioni di Cassata, che potrebbe insidiare una maglia da titolare. In difesa, Hristov resta il perno centrale, con Wisniewski e Cistana a completare il terzetto. Sulle fasce spazio a Candela e Mateju, mentre in attacco il tandem Di Serio–Artistico proverà a scardinare la retroguardia calabrese.

COME ARRIVA IL CATANZARO – Il Catanzaro, reduce dal pareggio in rimonta contro il Südtirol, ritrova Arditi e Biasci, ma Aquilani sembra intenzionato a confermare il quartetto offensivo che ha ben figurato all’esordio. Iemmello guiderà l’attacco, supportato da Pittarello, D’Alessandro e Nuamah. In mediana fiducia a Rispoli e Pontisso, mentre in difesa Bettella e Matias Antonini saranno ancora i pilastri centrali, con Frosinini e Verrengia sugli esterni. Tra i pali, confermato Pigliacelli.

Probabili formazioni di Spezia-Catanzaro

SPEZIA (3-5-2): Mascardi; Wisniewski, Hristov, Cistana; Candela, Nagy, Sa. Esposito, Comotto, Mateju; Di Serio, Artistico. Allenatore: Luca D’Angelo

CATANZARO (4-2-3-1): Pigliacelli; Frosinini, Bettella, M. Antonini, Verrengia; Rispoli, Pontisso; D’Alessandro, Pittarello, Nuamah; Iemmello. Allenatore: Alberto Aquilani

Dove vedere la partita in TV e streaming

