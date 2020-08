Serie B, Spezia – ChievoVerona: i bookmakers dicono “1”

Pronostico e quote per le scommesse di Spezia – Chievo, gara valida per i playoff di Serie B in programma martedì 10 agosto dalle ore 21. Per i bookmakers padroni di casa favoriti

VERONA – Martedì 11 agosto, allo Stadio Picco, dalle 21 andrà in scena Spezia – ChievoVerona, gara di ritorno dei playoff di Serie B. La gara si giocherà rigorosamente a porte chiuse a causa dell’emergenza Coronavirus. Ipadroni di casa sono arrivati sesti vincendo l’ultima partita disputata in casa contro il Pescara con il risultato di 1-0. La squadra ospite, a differenza degli avversari, ha chiuso il campionato in terza posizione. L’undici veneto ha avuto accesso a questo turno eliminatorio, in virtù del miglior piazzamento, dopo aver ottenuto un pari al Bentegodi con l’Empoli con il risultato di 1-1. Lo Spezia, invece, é appena entrato nei playoff.La gara di andata si é chiusa sul risultato di 2-0 in favore dei veneti.

Serie B, Spezia – ChievoVerona: i bookmakerd dicono “1”



Il segno 1 è quotato da 1,85 a 1,87. Il segno X è offerto da 3,25 a 3,50 mentre il segno 2 è dato da 4,50 a 4,55.

Per quanto riguarda la doppia chance, l’1/X è offerto da 1,18 a 1,21, l’X/2 da 1,90 a 1,96 mentre l’1/2 vale mediamente 1,31.

I bookmakers pensano che i gol potrebbero non essere numerosi: l’Under 2,5 vale da 1,65 a 1,67, l’Over 2,5 in media 2,10. Non si sbilanciano sul fatto se andranno a segno entrambe le squadre oppure no: il No Goal vale da 1,80 a 1,82, il goal da 1,90 a 1,92.

Il risultato più esatto potrebbe essere l’1-1 (da 5,50 a 7,00) seguito dall’1-0 (da 6,00 a 6,25) e dal 2-0 (da 7,75 a 8,50).

La possibilità che entrambe le squadre segnino nel primo tempo vale da 5,00 a 5,25.