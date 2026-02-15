Spezia-Frosinone: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta di Spezia-Frosinone di Domenica 15 febbraio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B

LA SPEZIA – Domenica 15 febbraio, alle ore 15, allo Stadio “Alberto Picco”, lo Spezia ospiterà il Frosinone nella gara valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B 2025-2026.

I liguri arrivano all’appuntamento da diciottesimi in classifica con 22 punti raccolti in 24 partite, frutto di cinque vittorie, sette pareggi e dodici sconfitte. Il bilancio complessivo parla di 20 gol segnati e 30 subiti. Il rendimento casalingo non è stato finora un fattore: tre successi, quattro pari e cinque ko nelle dodici gare interne, con dieci reti realizzate e quindici incassate. L’ultimo impegno, lo 0-0 contro il Bari, ha mostrato solidità difensiva ma anche difficoltà nel trovare la via del gol.

Il Frosinone arriva invece in Liguria con l’obiettivo di dare continuità al proprio percorso di crescita sotto la guida di Alessio Alvini. La squadra ciociara, pur giovane e in piena fase di costruzione, ha mostrato segnali incoraggianti nelle ultime settimane e vuole sfruttare la trasferta per consolidare la propria posizione in classifica.

All’andata, lo scorso 20 ottobre, fin’ 2-1 per il Frosinone.

A dirigere l’incontro sarà Federico Dionisi della sezione dell’Aquila, affiancato dagli assistenti Berti e Grasso. Il quarto ufficiale sarà Vailati, mentre al VAR opererà Antonio Giua con Prenna come AVAR.

SPEZIA:. A disposizione:



FROSINONE:. A disposizione:



Reti:



Presentazione del match

COME ARRIVA LO SPEZIA – Roberto Donadoni dovrebbe confermare il 3-5-2. In porta è atteso Radunovic, con una difesa composta da Mateju, Hristov e Bonfanti. Sulle corsie laterali dovrebbero agire Adamo a destra e Beruatto a sinistra, mentre in mezzo al campo spazio a Valoti, Romano e Bellemo. In attacco, confermata la coppia formata da Skjellerup e Artistico.

COME ARRIVA IL FROSINONE – Alvini dovrebbe rispondere con il 4-3-3. Tra i pali è previsto Palmisani, protetto da una linea difensiva formata da Oyono, Cittadini, Calvani e Bracaglia. In mezzo al campo agiranno Cichella, Calò e Koutsoupias Nel tridente offensivo dovrebbero partire dal primo minuto Ghedjemis e Kvernadze sugli esterni, con Raimondo come riferimento centrale.

Probabili formazioni di Spezia-Frosinone

SPEZIA (3-5-2): Radunovic; Mateju, Hristov, Bonfanti; Adamo, Valoti, Romano, Bellemo, Beruatto; Skjellerup, Artistico. Allenatore: Donadoni

FROSINONE (4-3-3): Palmisani; A. Oyono, Cittadini, Calvani, Bracaglia; Cichella, Calò, Koutsoupias; Ghedjemis, Raimondo, Kvernadze. Allenatore: Alvini

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su: