Squalificati in Coppa Italia 2022/2023 dopo i quarti di finale

Una giornata di squalifica per Zaccagni della Lazio, ammenda di 4mila euro per la società del Torino. Squalifica per Foti e Nenci

MILANO – Il Giudice Sportivo prof. avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 3 febbraio 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate

a) SOCIETA’

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dei quarti di finale sostenitori delle Società Internazionale e Roma hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

delibera,

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * * * * * *

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. Torino a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l’inizio della gara e di due minuti l’inizio del secondo tempo.

b) CALCIATORI

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ZACCAGNI Mattia (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (PRIMA SANZIONE)

MARTINEZ Lautaro Javier (Internazionale): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

AIWU Emanuel (Cremonese)

CORREA Carlos Joaquin (Internazionale)

CUADRADO BELLO Juan Guillermo (Juventus)

DA SILVA Danilo Luiz (Juventus)

DOS SANTOS PATRICIO Rui Pedro (Roma)

FERRARI Alex (Cremonese)

GOSENS Robin Everardus (Internazionale)

SOPPY Beanou Junior Brandon (Atalanta)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

DESSERS Cyriel Kolawole (Cremonese)

MANCINI Gianluca (Roma)

ONANA Andre’ (Internazionale)

PERIN Mattia (Juventus)

SARR Mouhamadou (Cremonese)

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA A TUTTO IL 28 FEBBRAIO 2023

FOTI Salvatore (Roma): perchè, al 33° del secondo tempo, alzatosi dalla propria panchina, rivolgeva agli Ufficiali di gara, urlando, ripetute espressioni offensive; per avere inoltre, come rilevato dai rappresentanti della Procura federale, rivolto, al 29° del primo tempo, dopo la segnatura della rete della Cremonese, frasi minacciose verso un dirigente della squadra avversaria; per avere inoltre proferito, al 34° del secondo tempo, dopo avere ricevuto la notifica del provvedimento di espulsione, ripetute espressioni blasfeme allontanandosi dal recinto di giuoco; per avere, infine, dopo il termine della gara, posizionatosi davanti allo spogliatoio del Direttore di gara, rivolto al medesimo ulteriori espressioni offensive con tono minaccioso.

SQUALIFICA A TUTTO IL 9 FEBBRAIO 2023

NENCI Massimo (Lazio): per avere, al termine della gara, entrando sul terreno di giuoco, contestato in maniera irrispettosa l’operato arbitrale.

AMMONITI

PRIMA SANZIONE

BALLARDINI Davide (Cremonese)

DOS SANTOS MOURINHO José (Roma)

d) PREPARATORI ATLETICI

ESPULSI

SQUALIFICA A TUTTO IL 9 FEBBRAIO 2023

FONTE Alessandro (Lazio): per avere, al 35° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale mentre si occupava del riscaldamento dei calciatori di riserva della propria squadra.

RAPETTI Stefano (Roma): perché, al 29° del primo tempo, a gioco fermo, si alzava dalla propria panchina e, raggiunto un assistente lungo la linea laterale, contestava l’operato degli Ufficiali di gara.

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.