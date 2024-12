Squalificati in Primavera 1 2024/2025 dopo la 17° giornata

Una giornata di squalifica a De Luca del Bologna, Gabellini del Torino, Arpino del Cesena e Sa Gomes Scarpino della Sampdoria

MILANO – Il Giudice Sportivo prof. avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 24 dicembre 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.

a) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DE LUCA Alessandro (Bologna): per avere, al termine della gara, spinto un calciatore della squadra avversaria.

GABELLINI Tommaso (Torino): per avere, al termine della gara, spinto un calciatore avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ARPINO Lorenzo (Cesena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SA GOMES SCARPINO Thiago (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

DELI Lapo (Fiorentina)

PRIMA SANZIONE

NUREDINI Xheto Joi (Genoa)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

AZAROVS Timurs (Monza)

DALLA VECCHIA Marco (Torino)

DELLE MONACHE Marco (Lecce)

MALANCA Lorenzo (Sampdoria)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

BOVO Leonardo (Internazionale)

DESERI Gracien (Genoa)

TERZA SANZIONE

BOUFANDAR Adam (Juventus)

DI TOMMASO Leonardo (Lazio)

GUDELEVICIUS Ernestas (Fiorentina)

PEJICIC David (Udinese)

PEREIRA GRAVELO Brayan Felipi (Empoli)

RE CECCONI Gabriele (Internazionale)

SECONDA SANZIONE

CORRADI Christian (Hellas Verona)

DE PIERI Giacomo (Internazionale)

MARIN Renato (Roma)

MARKOVIC Petar (Bologna)

PAPASERGIO Alessio (Sampdoria)

RUBINO Tommaso (Fiorentina)

RUGANI Tommaso (Empoli)

SPAGGIARI Riccardo (Cremonese)

PRIMA SANZIONE

BALLABIO Nicolo (Monza)

CARBONE Filippo (Genoa)

DORGU Ifenna Benjamin (Genoa)

PATRIGNANI Giulio (Sampdoria)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

COMI Pietro (Atalanta)

PRIMA SANZIONE

CAVALIERE Edoardo Alessan (Cesena)

HAPPONEN Ukko Antti Einari (Bologna)

KEUTGEN Enzo (Juventus)

b) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CAIDI Nebil (Bologna): per avere, al termine della gara, assunto un atteggiamento irriguardoso nei confronti dei componenti della panchina della squadra avversaria.

CAPODICI Fabrizio (Torino): per avere, al termine della gara, spinto un tesserato della squadra avversaria.

c) PREPARATORI ATLETICI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA