Due giornate di squalifica per Osimhen del Napoli, una giornata per Dragowski della Fiorentina, Miguel Veloso del Verona, Schouten e Soriano del Bologna, Zaniolo della Roma

MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dall’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 24 agosto 2021 ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.

a) SOCIETA’

II Giudice sportivo,

prernesso che in occasione delle gare disputate nel corso della prima giornata i sostenitori della Societa Milan hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala):

considerato che nei confronti della Societa di cui premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui art. 29, comma 1 lett a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

b) CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00

OSIMHEN Victor James (Napoli): per avere colpito con uno schiaffo il volto di un avversario con il pallone non a distanza di gioco.

SOUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DRAGOWSKI Bartlomiej (Fiorentina): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

PINTO VELOSO Miguel Luis (Hellas Verona): ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

SCHOUTEN Jerdy (Bologna): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario

SORIANO Roberto (Bologna): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

STRANDBERG Ken Remi Stefan (Salernitana): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversarlo e per comportamento non regolamentare in campo.

ZANIOLO Nicolo’ (Roma): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

GYASI Emmanuel (Spezia)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE PRIMA SANZIONE

BASTONI Simone (Spezia)

BERESZYNSKI Bartosz (Sampdoria)

BONAVENTURA Giacomo (Fiorentina)

BONIFAZI Kevin (Bologna)

CALDARA Mattia (Venezia)

CRISCITO Domenico (Genoa)

DEMIRAL Merih (Atalanta)

DI CARMINE Samuel (Hellas Verona)

DURJCIC Filip (Sassuolo

EBUEHI Tyronne Efe (Venezia)

FIORDILINO Antonioluca (Venezia)

FORTE Francesco (Venezia)

SABBIADINI Manolo (Sampdoria)

HEYMANS Daan (Venezia)

ISMAJLI Ardian (Empoli)

JAROSZYNSKI Pawel Kamil (Salernitana)

KJAER Simon Thorup (Milan)

KULUSEVSKI Dejan (Juventus)

LOPEZ Maxime Fabien (Sassuolo)

MURRU Nicola (Sampdoria)

MUSSO Juan Agustin (Atalanta)

NIKOLAOU Dimitrios (Spezia)

PELLEGRINI Lorenzo (Roma)

PEZZINI LEIVA Lucas (Lazio)

PULGAR FARFAN Erick Antonio (Fiorentina)

RINCON HERNANDEZ Tomas Eduardo (Torino)

RUIZ PENA Fabian (Napoti)

SANSONE Nicola Domenico (Bologna)

SILVA NASCIMENTO Sleison Bremer (Torino)

SOUZA SILVA Walace (Udinese)

STOJANOVIC Petar (Empoli)

STROOTMAN Kevin Johannes (Cagliari)

STURARO Stefano (Genoa)

SZCZESNY Wojciech (Juventus)

TESSMANN Francis Tanner (Venezia)

VECINO FALERO Matias (Internazionale)

ZAPPA Gabriele (Cagliari)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

CECCARONI Pietro (Venezia)

DOS SANTOS AVEIRO Cristiano Ronaldo (Juventus)

c) ALLENATORI

AMMONITI

PRIMA SANZIONE