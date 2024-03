Squalificati in Serie A 2023/2024 dopo la 29° giornata: ecco quali

Una giornata di squalifica per Vlahovic della Juventus, Bondo del Monza, Erlic del Sassuolo, Theo Hernandez del Milan, Maleh dell’Empoli, Lorenzo Pellegrini della Roma e Luca Pellegrini della Lazio

MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 19 marzo 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.

Gara Soc. INTERNAZIONALE – Soc. NAPOLI

Il Giudice sportivo,

letto il referto del Direttore di gara, ritiene necessario che venga approfondito da parte della Procura federale per riferire a questo Giudice, sentiti se del caso anche i diretti interessati, quanto accaduto tra il calciatore della Soc. Napoli Juan Guilherme Nunes Jesus ed il calciatore della Soc. Internazionale Francesco Acerbi circa eventuali espressioni di discriminazione razziale proferite da quest’ultimo nei confronti del calciatore della Soc. Napoli.

a) SOCIETA’

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della decima giornata di ritorno sostenitori delle Società Bologna, Frosinone, Hellas Verona, Milan, Monza, Roma e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

delibera,

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * * * * * *

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. MONZA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l’inizio del secondo tempo.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. FROSINONE per avere suoi sostenitori, al 14° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un accendino; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 10° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

VLAHOVIC Dusan (Juventus): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BONDO Warren Pierre (Monza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ERLIC Martin (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

HERNANDEZ Theo Bernard F. (Milan): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Decima sanzione).

MALEH Youssef (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

PELLEGRINI Lorenzo (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PELLEGRINI Luca (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

OTTAVA SANZIONE

PONGRACIC Marin (Lecce)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

UNDICESIMA SANZIONE

RAMADANI Ylber (Lecce)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

BARRENECHEA Enzo Alan Tomas (Frosinone)

SETTIMA SANZIONE

BUONGIORNO Alessandro (Torino)

CAMBIASO Andrea (Juventus)

REIJNDERS Tijjani Martinu (Milan)

SESTA SANZIONE

BARELLA Nicolo (Internazionale)

DA SILVA Danilo Luiz (Juventus)

IZZO Armando (Monza)

MAGGIORE Giulio (Salernitana)

SOUZA SILVA Walace (Udinese)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

AZMOUN Sardar (Roma)

DEIOLA Alessandro (Cagliari)

GIANNETTI Lautaro Daniel (Udinese)

LOBOTKA Stanislav (Napoli)

PAVARD Benjamin Jaques Marcel (Internazionale)

SERDAR Suat (Hellas Verona)

TERZA SANZIONE

EHIZIBUE Kingsley Osezele (Udinese)

LAZZARI Manuel (Lazio)

LUPERTO Sebastiano (Empoli)

PEZZELLA Giuseppe (Empoli)

PICCOLI Roberto (Lecce)

PIROLA Lorenzo (Salernitana)

TOMORI Oluwafikayomi O (Milan)

ZANOLI Alessandro (Salernitana)

SECONDA SANZIONE

CARVALHO DE OLIVEI Vitor Manuel (Genoa)

SAZONOV Saba (Torino)

PRIMA SANZIONE

CASTELLANOS GIMENEZ Valentin Mariano Jose (Lazio)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

OTTAVA SANZIONE

FREULER Remo (Bologna)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

COULIBALY Lassana (Salernitana)

c) ALLENATORI

NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA; GIÀ DIFFIDATO (QUINTA SANZIONE)

BARONI Marco (Hellas Verona)

AMMONITI

SETTIMA SANZIONE

INZAGHI Simone (Internazionale)

SECONDA SANZIONE

CALZONA Francesco (Napoli)

d) DIRIGENTI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ACCARDI Pietro (Empoli): per avere, al 32° del secondo tempo, rivolto una critica irrispettosa agli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.