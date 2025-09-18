  1. Home
Squalificati in Serie A 2025/2026 dopo la 3° giornata: ecco quali

Posted on 18 Settembre 2025 at 18 Settembre 2025 by Redazione Calciomagazine
36 0

serie a 06

Una giornata di squalifica per Ramon del Como e Allegri del Milan. Ammende di 5mila euro per le società di Milan e Napoli

MILANO – Il Giudice Sportivo prof. avv. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 16 settembre 2025, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.

a) SOCIETA’

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della terza i sostenitori delle Società Atalanta, Como, Genoa, Hellas Verona, Roma, Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

delibera

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * * * * * *

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa quattro minuti l’inizio del primo tempo.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. NAPOLI a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa quattro minuti l’inizio del primo tempo.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

  • RAMON NAVEROS Jacobo (Como): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

  • ACERBI Francesco (Internazionale)
  • ROVELLA Nicolò (Lazio)
  • SKORUPSKI Łukasz (Bologna)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

  • KOOPMEINERS Teun (Juventus)
  • OSTIGARD Leo Skiri (Genoa)
  • ZAPPA Gabriele (Cagliari)

PRIMA SANZIONE

  • ABOUKHLAL Zakaria (Torino)
  • ASLLANI Kristjan (Torino)
  • CARACCIOLO Antonio (Pisa)
  • COLLOCOLO Michele (Cremonese)
  • DEIOLA Alessandro (Cagliari)
  • ESMORIS TASENDE José Ángel (Roma)
  • ESPOSITO Sebastiano (Cagliari)
  • ESTUPINAN TENORIO Pervis Josue (Milan)
  • ISMAJLI Ardian (Torino)
  • KAMARA Hassane (Udinese)
  • LOCATELLI Manuel (Juventus)
  • MALINOVSKYI Ruslan (Genoa)
  • MARUŠIĆ Adam (Lazio)
  • MATIĆ Nemanja (Sassuolo)
  • MIRANDA GONZALEZ Juan (Bologna)
  • MKHITARYAN Henrikh (Internazionale)
  • MUHAREMOVIĆ Tarik (Sassuolo)
  • ORDONEZ Christian Nahuel (Parma)
  • PINAMONTI Andrea (Sassuolo)
  • ROBERTO CARNICER Sergi (Como)
  • SAELEMAEKERS Alexis Jesse (Milan)
  • SANTANA DO NASCIMENTO Giovane (Hellas Verona)
  • SERDAR Suat (Hellas Verona)
  • TOMORI Oluwafikayomi Oluwadamilola (Milan)
  • VALLE GOMEZ Alex (Como)
  • VINÍCIUS FRANÇA LIMA Wesley (Roma)
  • VRANCKX Aster Jan (Sassuolo)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

  • DOIG Josh Thomas (Sassuolo)

PRIMA SANZIONE

  • BELAHYANE Reda (Lazio)
  • KARLSTRÖM Jesper (Udinese)
  • VOLPATO Cristian (Sassuolo)

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI €10.000,00

  • ALLEGRI Massimiliano (Milan): per avere, al 45° del secondo tempo, criticato in modo irrispettoso l’operato del VAR, dopo la notifica del provvedimento di espulsione contestava in maniera plateale il Quarto Ufficiale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

AMMONITI

SECONDA SANZIONE

  • FABREGAS SOLER Francesc (Como)

PRIMA SANZIONE

  • PIOLI Stefano (Fiorentina)
  • VIEIRA Patrick (Genoa)

d) DIRIGENTI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

  • SARRA Ivan (Pisa): per avere, al 28° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, protestato con veemenza l’operato arbitrale.

    Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.