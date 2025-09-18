Una giornata di squalifica per Ramon del Como e Allegri del Milan. Ammende di 5mila euro per le società di Milan e Napoli
MILANO – Il Giudice Sportivo prof. avv. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 16 settembre 2025, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
a) SOCIETA’
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della terza i sostenitori delle Società Atalanta, Como, Genoa, Hellas Verona, Roma, Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
* * * * * * * * *
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa quattro minuti l’inizio del primo tempo.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. NAPOLI a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa quattro minuti l’inizio del primo tempo.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- RAMON NAVEROS Jacobo (Como): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
- ACERBI Francesco (Internazionale)
- ROVELLA Nicolò (Lazio)
- SKORUPSKI Łukasz (Bologna)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
- KOOPMEINERS Teun (Juventus)
- OSTIGARD Leo Skiri (Genoa)
- ZAPPA Gabriele (Cagliari)
PRIMA SANZIONE
- ABOUKHLAL Zakaria (Torino)
- ASLLANI Kristjan (Torino)
- CARACCIOLO Antonio (Pisa)
- COLLOCOLO Michele (Cremonese)
- DEIOLA Alessandro (Cagliari)
- ESMORIS TASENDE José Ángel (Roma)
- ESPOSITO Sebastiano (Cagliari)
- ESTUPINAN TENORIO Pervis Josue (Milan)
- ISMAJLI Ardian (Torino)
- KAMARA Hassane (Udinese)
- LOCATELLI Manuel (Juventus)
- MALINOVSKYI Ruslan (Genoa)
- MARUŠIĆ Adam (Lazio)
- MATIĆ Nemanja (Sassuolo)
- MIRANDA GONZALEZ Juan (Bologna)
- MKHITARYAN Henrikh (Internazionale)
- MUHAREMOVIĆ Tarik (Sassuolo)
- ORDONEZ Christian Nahuel (Parma)
- PINAMONTI Andrea (Sassuolo)
- ROBERTO CARNICER Sergi (Como)
- SAELEMAEKERS Alexis Jesse (Milan)
- SANTANA DO NASCIMENTO Giovane (Hellas Verona)
- SERDAR Suat (Hellas Verona)
- TOMORI Oluwafikayomi Oluwadamilola (Milan)
- VALLE GOMEZ Alex (Como)
- VINÍCIUS FRANÇA LIMA Wesley (Roma)
- VRANCKX Aster Jan (Sassuolo)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
- DOIG Josh Thomas (Sassuolo)
PRIMA SANZIONE
- BELAHYANE Reda (Lazio)
- KARLSTRÖM Jesper (Udinese)
- VOLPATO Cristian (Sassuolo)
c) ALLENATORI
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI €10.000,00
- ALLEGRI Massimiliano (Milan): per avere, al 45° del secondo tempo, criticato in modo irrispettoso l’operato del VAR, dopo la notifica del provvedimento di espulsione contestava in maniera plateale il Quarto Ufficiale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
AMMONITI
SECONDA SANZIONE
- FABREGAS SOLER Francesc (Como)
PRIMA SANZIONE
- PIOLI Stefano (Fiorentina)
- VIEIRA Patrick (Genoa)
d) DIRIGENTI
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- SARRA Ivan (Pisa): per avere, al 28° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, protestato con veemenza l’operato arbitrale.
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.