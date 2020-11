Stella Rossa – Gent: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Stella Rossa – Gent del 5 Novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la terza giornata del gruppo L di Europa League

BELGRADO – Giovedì sera, 5 Novembre, alle ore 21.00, andrà in scena Stella Rossa – Gent, incontro valevole per la terza giornata del gruppo L della Europa League 2020/2021.

CRVENA ZVEZDA: Allenatore: Dejan Stanković.



KAA GENT: Allenatore: Wim De Decker.



Reti:

La presentazione del match

In questo momento al comando del girone L c’è l’Hoffenheim. La Stella Rossa segue a 3 punti di distanza, mentre il Gent chiude la classifica con zero punti in cascina. I padroni di casa, dopo la prima sconfitta in trasferta subita proprio dall’Hoffenheim, si sono rifatti con una bella vittoria. 5-1 al Liberec in una partita a senso unico. In campionato dominano i serbi, al comando con ben 6 punti di vantaggio sulla seconda in classifica. Per quanto riguarda il Gent invece, si tratta di un’annata insolita fino ad ora. Male in Europa, con due sconfitte su due e male in campionato, dove occupano la metà bassa della classifica avendo perso molte partite. Dopo un trend negativo di 4 sconfitte consecutive tra coppa e campionato, finalmente per loro è arrivata una vittoria nell’ultima giornata e vedremo se si tratterà della rinascita della squadra belga o se si è trattato di un caso proprio nel prossimo incontro europeo. La Stella Rossa non è una squadra facile da affrontare, soprattutto a Belgrado dove non perde una gara dal lontano Novembre 2019. Dunque gli uomini di De Decker dovranno effettuare una vera e propria impresa se vogliono mettere in difficoltà i prossimi avversari.

Le probabili formazioni di Stella Rossa – Gent

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Borjan; Rodic, Degenek, Milunovic, Gajic; Sanogo, Nikolic; Ben Nabouhane, Ivanic, Katai; Falcinelli. Allenatore: Stankovic

GENT (4-4-2): Roef; Castro-Montes, Ngadeu-Ngadjul, Hanche-Olsen, Fortuna; Bukari, Marreh, Kums, Botaka; Depoitre, Yaremchuk. Allenatore: De Decker

STADIO: Stadio Stella Rossa

Dove vederla in tv e streaming

L’incontro Stella Rossa – Gent, valevole per la terza giornata del gruppo L di Europa League 2020/2021, verrà trasmessa in diretta esclusiva sulla piattaforma Sky. Inoltre potrete seguire la diretta del match in tempo reale sul nostro sito.