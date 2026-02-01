Subbuteo Classico, Roma accende la Coppa Carnevale

A Roma torna la Coppa Carnevale: panni vintage, top player del Lazio e Perotti in corsa per il primato FISCT nel Subbuteo Classico

ROMA – La Capitale si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi del subbuteo tradizionale. Domenica 8 febbraio 2026 andrà in scena la Coppa Carnevale, torneo valido come Gran Prix Lazio di Subbuteo Classico, organizzato dal CCT Roma in collaborazione con la Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo e con il settore nazionale Subbuteo di Opes Italia, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI.

La manifestazione si svolgerà nella sede di via Luzio 47, nel quartiere Furio Camillo, con calcio d’inizio previsto intorno alle 9 del mattino. Il fascino del subbuteo più autentico sarà garantito dall’utilizzo dei panni Astropitch originali degli anni ’80 e delle porte in plastica vintage, elementi che richiamano l’estetica classica del gioco.

Sono attesi numerosi giocatori provenienti da Roma, Latina, Frosinone, Viterbo e Salerno, a conferma della crescente vitalità del movimento laziale. Tra i protagonisti ci sarà anche il ternano Marco Perotti, tesserato FISCT con il club pugliese del Taranto, deciso a conquistare punti preziosi per difendere la prima posizione nel ranking FISCT Lazio dei fuori regione nella categoria del subbuteo tradizionale.

Il livello tecnico si preannuncia molto alto, grazie alla presenza dei migliori interpreti del Lazio. Il torneo sarà articolato in due tabelloni, Gold e Silver, con tutte le partite arbitrate e disputate sulla distanza di 24 minuti (due tempi da 12).

Gli appassionati potranno assistere a incontri equilibrati e combattuti, caratterizzati da azioni rapide, tiri al volo, parate spettacolari, fraseggi geometrici e l’immancabile spettacolo dei pallonetti, eseguiti con la precisione e l’eleganza tipiche del subbuteo classico. Una giornata all’insegna della competizione, della passione e del divertimento.