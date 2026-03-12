SuperLega e Serie A1 di volley: Playoff in diretta il 14-15 marzo

Playoff di SuperLega e Serie A1 Tigotà: tutte le partite del weekend in diretta su VBTV, tra quarti maschili e semifinali femminili
La corsa allo Scudetto entra nel vivo per la SuperLega Credem Banca e la Serie A1 Tigotà, attese nel weekend da un nuovo turno di Playoff che promette spettacolo e grande volley. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta su VBTV (vb.tv), la piattaforma OTT ufficiale di Volleyball World, disponibile su un numero record di smart TV e dispositivi digitali. Gli abbonati potranno seguire i match live e on demand, oltre a highlights, interviste e contenuti esclusivi dedicati ai protagonisti della pallavolo italiana.
SuperLega Credem Banca: si gioca Gara 2 dei quarti
Dopo un primo turno ricco di sorprese, le squadre tornano in campo per Gara 2 dei quarti di finale.
Sabato 14 marzo
- Gas Sales Bluenergy Piacenza – Valsa Group Modena Ore 18:00, PalaBancaSport di Piacenza Telecronaca: Piero Giannico e Giuseppe De Biasi Piacenza cerca la rivincita dopo il ko dell’andata, Modena vuole confermarsi.
Domenica 15 marzo
- Vero Volley Monza – Sir Susa Scai Perugia Ore 17:00, OpiquadArena di Monza Telecronaca: Rudy Palermo e Luca Tagliabue
- Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino Ore 18:00, Eurosuole Forum di Civitanova Marche – in esclusiva su VBTV Telecronaca: Gianluca Pascucci I campioni in carica di Trento devono reagire dopo la sconfitta in Gara 1.
- Allianz Milano – Rana Verona Ore 19:00, Allianz Cloud di Milano Telecronaca: Lorenzo Castiglia e Giorgio Goldoni
Il programma completo è disponibile su volleyballworld.com.
Serie A1 Tigotà: al via le semifinali Scudetto
La corsa al titolo femminile entra nella fase più calda con l’inizio delle semifinali dei Playoff Scudetto.
Sabato 14 marzo
- Savino Del Bene Scandicci – Numia Vero Volley Milano Ore 20:30, Pala BigMat di Firenze Una sfida ad altissimo livello tecnico tra due delle formazioni più attrezzate del campionato.
Domenica 15 marzo
- Prosecco Doc Imoco Conegliano – Igor Gorgonzola Novara Ore 17:15, Palaverde di Villorba Conegliano riparte con l’obiettivo di confermare la propria supremazia, Novara cerca l’impresa.
Playoff Challenge: in palio un posto in Europa
Nel weekend si giocano anche le sfide dei Playoff Challenge, il torneo che assegna l’ultimo pass per la prossima CEV Challenge Cup.
Sabato 14 marzo
- Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Omag-Mt San Giovanni in M.No Ore 20:30, Pala Megabox di Pesaro – in esclusiva su VBTV
Domenica 15 marzo
- Reale Mutua Fenera Chieri – CBF Balducci HR Macerata Ore 17:00, Palafenera di Chieri – in esclusiva su VBTV
- Il Bisonte Firenze – Eurotek Laica Uyba Ore 17:00, Pala BigMat di Firenze – in esclusiva su VBTV
- Honda Cuneo Granda Volley – Bergamo Ore 17:00, Palazzo dello Sport di Cuneo – in esclusiva su VBTV