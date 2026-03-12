  1. Home
  2. Sport
  3. Pallavolo
  4. SuperLega e Serie A1 di volley: Playoff in diretta il 14-15 marzo
Pallavolo

SuperLega e Serie A1 di volley: Playoff in diretta il 14-15 marzo

Posted on 12 Marzo 2026 at 12 Marzo 2026 by Redazione Calciomagazine
13 0

pallone rete volley

Playoff di SuperLega e Serie A1 Tigotà: tutte le partite del weekend in diretta su VBTV, tra quarti maschili e semifinali femminili

La corsa allo Scudetto entra nel vivo per la SuperLega Credem Banca e la Serie A1 Tigotà, attese nel weekend da un nuovo turno di Playoff che promette spettacolo e grande volley. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta su VBTV (vb.tv), la piattaforma OTT ufficiale di Volleyball World, disponibile su un numero record di smart TV e dispositivi digitali. Gli abbonati potranno seguire i match live e on demand, oltre a highlights, interviste e contenuti esclusivi dedicati ai protagonisti della pallavolo italiana.

SuperLega Credem Banca: si gioca Gara 2 dei quarti

Dopo un primo turno ricco di sorprese, le squadre tornano in campo per Gara 2 dei quarti di finale.

Sabato 14 marzo

  • Gas Sales Bluenergy Piacenza – Valsa Group Modena Ore 18:00, PalaBancaSport di Piacenza Telecronaca: Piero Giannico e Giuseppe De Biasi Piacenza cerca la rivincita dopo il ko dell’andata, Modena vuole confermarsi.

Domenica 15 marzo

  • Vero Volley Monza – Sir Susa Scai Perugia Ore 17:00, OpiquadArena di Monza Telecronaca: Rudy Palermo e Luca Tagliabue
  • Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino Ore 18:00, Eurosuole Forum di Civitanova Marche – in esclusiva su VBTV Telecronaca: Gianluca Pascucci I campioni in carica di Trento devono reagire dopo la sconfitta in Gara 1.
  • Allianz Milano – Rana Verona Ore 19:00, Allianz Cloud di Milano Telecronaca: Lorenzo Castiglia e Giorgio Goldoni

Il programma completo è disponibile su volleyballworld.com.

Serie A1 Tigotà: al via le semifinali Scudetto

La corsa al titolo femminile entra nella fase più calda con l’inizio delle semifinali dei Playoff Scudetto.

Sabato 14 marzo

  • Savino Del Bene Scandicci – Numia Vero Volley Milano Ore 20:30, Pala BigMat di Firenze Una sfida ad altissimo livello tecnico tra due delle formazioni più attrezzate del campionato.

Domenica 15 marzo

  • Prosecco Doc Imoco Conegliano – Igor Gorgonzola Novara Ore 17:15, Palaverde di Villorba Conegliano riparte con l’obiettivo di confermare la propria supremazia, Novara cerca l’impresa.

Playoff Challenge: in palio un posto in Europa

Nel weekend si giocano anche le sfide dei Playoff Challenge, il torneo che assegna l’ultimo pass per la prossima CEV Challenge Cup.

Sabato 14 marzo

  • Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Omag-Mt San Giovanni in M.No Ore 20:30, Pala Megabox di Pesaro – in esclusiva su VBTV

Domenica 15 marzo

  • Reale Mutua Fenera Chieri – CBF Balducci HR Macerata Ore 17:00, Palafenera di Chieri – in esclusiva su VBTV
  • Il Bisonte Firenze – Eurotek Laica Uyba Ore 17:00, Pala BigMat di Firenze – in esclusiva su VBTV
  • Honda Cuneo Granda Volley – Bergamo Ore 17:00, Palazzo dello Sport di Cuneo – in esclusiva su VBTV