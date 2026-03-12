SuperLega e Serie A1 di volley: Playoff in diretta il 14-15 marzo

Playoff di SuperLega e Serie A1 Tigotà: tutte le partite del weekend in diretta su VBTV, tra quarti maschili e semifinali femminili

La corsa allo Scudetto entra nel vivo per la SuperLega Credem Banca e la Serie A1 Tigotà, attese nel weekend da un nuovo turno di Playoff che promette spettacolo e grande volley. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta su VBTV (vb.tv), la piattaforma OTT ufficiale di Volleyball World, disponibile su un numero record di smart TV e dispositivi digitali. Gli abbonati potranno seguire i match live e on demand, oltre a highlights, interviste e contenuti esclusivi dedicati ai protagonisti della pallavolo italiana.

SuperLega Credem Banca: si gioca Gara 2 dei quarti

Dopo un primo turno ricco di sorprese, le squadre tornano in campo per Gara 2 dei quarti di finale.

Sabato 14 marzo

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Valsa Group Modena Ore 18:00, PalaBancaSport di Piacenza Telecronaca: Piero Giannico e Giuseppe De Biasi Piacenza cerca la rivincita dopo il ko dell’andata, Modena vuole confermarsi.

Domenica 15 marzo

Vero Volley Monza – Sir Susa Scai Perugia Ore 17:00, OpiquadArena di Monza Telecronaca: Rudy Palermo e Luca Tagliabue

Ore 17:00, OpiquadArena di Monza Telecronaca: Rudy Palermo e Luca Tagliabue Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino Ore 18:00, Eurosuole Forum di Civitanova Marche – in esclusiva su VBTV Telecronaca: Gianluca Pascucci I campioni in carica di Trento devono reagire dopo la sconfitta in Gara 1.

Allianz Milano – Rana Verona Ore 19:00, Allianz Cloud di Milano Telecronaca: Lorenzo Castiglia e Giorgio Goldoni

Il programma completo è disponibile su volleyballworld.com.

Serie A1 Tigotà: al via le semifinali Scudetto

La corsa al titolo femminile entra nella fase più calda con l’inizio delle semifinali dei Playoff Scudetto.

Sabato 14 marzo

Savino Del Bene Scandicci – Numia Vero Volley Milano Ore 20:30, Pala BigMat di Firenze Una sfida ad altissimo livello tecnico tra due delle formazioni più attrezzate del campionato.

Domenica 15 marzo

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Igor Gorgonzola Novara Ore 17:15, Palaverde di Villorba Conegliano riparte con l’obiettivo di confermare la propria supremazia, Novara cerca l’impresa.

Playoff Challenge: in palio un posto in Europa

Nel weekend si giocano anche le sfide dei Playoff Challenge, il torneo che assegna l’ultimo pass per la prossima CEV Challenge Cup.

Sabato 14 marzo

Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Omag-Mt San Giovanni in M.No Ore 20:30, Pala Megabox di Pesaro – in esclusiva su VBTV

Domenica 15 marzo