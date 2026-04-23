SuperLega, weekend decisivo per le Semifinali dei Playoff 5° posto

Semifinali Playoff 5° posto: Monza–Trento e Milano–Modena live su VBTV il 25 e 26 aprile. Telecronisti, orari e programmazione

Weekend ad alta intensità per la SuperLega Credem Banca, che torna protagonista con le Semifinali dei Playoff 5° posto, tutte trasmesse in diretta streaming su VBTV (vb.tv), la piattaforma OTT ufficiale di Volleyball World disponibile live e on demand su Apple TV, Android TV, Chromecast, Samsung TV, LG TV e Amazon Fire TV.

Il programma si apre sabato 25 aprile alle 16.00 con Vero Volley Monza vs Itas Trentino, una sfida che promette spettacolo e che sarà raccontata dalla telecronaca di Rudy Palermo e Luca Tagliabue.

Domenica 26 aprile alle 17.00 sarà invece la volta di Allianz Milano vs Valsa Group Modena, con la voce di Lorenzo Castiglia affiancato da Giorgio Goldoni.

Le semifinali rappresentano un passaggio cruciale nel percorso verso il 5° posto, con quattro squadre determinate a chiudere la stagione con un risultato di prestigio. Intensità, ritmo e qualità tecnica non mancheranno in un weekend che si preannuncia ricco di emozioni.

Tutti gli aggiornamenti e il calendario completo sono disponibili su volleyballworld.com.

Programma del weekend

Sabato 25 aprile – ore 16.00 Vero Volley Monza vs Itas Trentino Telecronaca: Rudy Palermo – Luca Tagliabue

Domenica 26 aprile – ore 17.00 Allianz Milano vs Valsa Group Modena Telecronaca: Lorenzo Castiglia – Giorgio Goldoni

Tutte le partite sono disponibili in diretta e on demand su VBTV.