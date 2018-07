Svezia-Inghilterra 0-2, il tabellino: decisivi Maguire e Alli

Il tabellino di Svezia-Inghilterra 0-2 il risultato finale, la Nazionale dei Tre Leoni vola in semifinale grazie ai gol di Maguire e Alli.

SAMARA – Nel match valido per i quarti di finale del Mondiale di Russia 2018, l’Inghilterra batte 2-0 qualificandosi per la semifinale dove troverà la vincente tra Russia e Croazia. Un gol per tempo per la compagine inglese che passa in vantaggio alla mezz’ora del primo tempo grazie ad un perentorio colpo di testa di Maguire. Nella seconda frazione di gioco, invece, arriva il raddoppio di Dele Alli che spedisce la Nazionale dei Tre Leoni in semifinale. Adesso gli uomini di Southgate troveranno una tra Russia e Croazia mentre la Svezia esce a testa alta.

IL TABELLINO

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Krafth (85′ Jansson), Lindelof, Granqvist, Augustinsson; Claesson, Larsson, Ekdal, Forsberg (65′ Olsson); Berg, Toivonen (65′ Guidetti). Allenatore: Andersson

INGHILTERRA (3-4-3): Pickford; Walker, Maguire, Stones; Trippier, Henderson (85′ Dier), Alli (77′ Delph), Young; Lingard, Kane, Sterling (91′ Rashford). Allenatore: Southgate

RETI: 30′ Maguire (I), 59′ Alli (I)

AMMONIZIONI: Maguire (I), Guidetti, Larsson (S)

ESPULSIONI:

RECUPERO: 1′ nel primo tempo, 5′ nel secondo tempo

STADIO: Samara Arena