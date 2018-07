Svezia – Inghilterra: cronaca diretta, risultato in tempo reale

Diretta di Svezia – Inghilterra: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per i quarti di finale del Mondiale di Russia 2018, fischio d’inizio alle ore 16.

SAMARA – Sabato 7 luglio alle ore 16 andrà in scena Svezia – Inghilterra, incontro valevole per i quarti di finale del Mondiale di Russia 2018. Da una parte ci sono gli scandinavi che stanno disputando un grande torneo: dopo aver chiuso il Gruppo F al primo posto, davanti a Messico e Germania, gli svedesi hanno eliminato la Svizzera agli ottavi grazie alla rete di Forsberg. Dall’altra parte, invece, ci sono gli inglesi che hanno chiuso in seconda posizione il Gruppo G, dietro al Belgio. Sofferta qualificazione ai quarti per Kane e compagni che hanno avuto la meglio sulla Colombia soltanto ai calci di rigore. La vincente incontrerà una tra Russia e Croazia.

La cronaca minuto per minuto



QUI SVEZIA – Andersson non dovrebbe cambiare rispetto alla sfida contro la Svizzera. Dunque 4-4-2 con Olsen tra i pali, pacchetto arretrato composto da Krafth e Augustinsson sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Lindelof e Granqvist. A centrocampo Svensson ed Ekdal in cabina di regia con Claesson e Forsberg sulle fasce mentre in attacco spazio alla coppia composta da Berg e Toivonen.

QUI INGHILTERRA – Southgate, al pari del suo avversario, dovrebbe mandare in campo lo stesso undici che ha eliminato la Colombia. Quindi 3-4-3 con Pickford tra i pali, reparto arretrato composto da Walker, Maguire e Stones. A centrocampo Henderson ed Alli in cabina di regia mentre sulle corsie esterne spazio a Trippier e Young. Davanti il tridente formato da Lingard, Kane e Sterling.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro tra Svezia e Inghilterra sarà visibile su Canale 5. Sarà inoltre possibile seguire la partita in streaming nel sito ufficiale del canale e sul sito di Sport Mediaset attraverso pc, cellulare e tablet.

Le probabili formazioni

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Krafth, Lindelof, Granqvist, Augustinsson; Claesson, Svensson, Ekdal, Forsberg; Berg, Toivonen. Allenatore: Andersson

INGHILTERRA (3-4-3): Pickford; Walker, Maguire, Stones; Trippier, Henderson, Alli, Young; Lingard, Kane, Sterling. Allenatore: Southgate

STADIO: Samara Arena