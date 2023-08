Svezia – USA: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Svezia D – USA D di Domenica 6 agosto 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per gli ottavi di finale dei Mondiali Femminili

MELBOURNE – Domenica 6 agosto 2023 , alle ore 11:00 si affronteranno Svezia D – USA D per gli ottavi di finale della Coppa del Mondo femminile 2023 . L’ultima volta che le sue squadre si sono incrociate la Svezia D ha avuto la meglio per 3-0 . Appuntamento allo stadio AAMI Park dove il match sarà sotto la direzione dell’arbitro Stephanie Frappart . Sarà coadiuvato dagli assistenti Manuela Nicolosi ed Elodie Coppola; quarto ufficiale Casey Rebelt. Gli USA D godono dei favori del pronostico con i bookmakers che quotano la vittoria a 2.30 anche se l’X a 3.10 e la sconfitta a 3.40 fanno presagire a un match molto equilibrato e combattuto. La Svezia D , nelle ultime cinque partite, ha un bilancio costituito di 3 vinte, 1 pareggiata e 1 persa; ha realizzato 12 gol e subito 5 . Assieme a Giappone e Inghilterra hanno superato la fase a gironi a punteggio pieno. Nell’ultima sfida con l’Argentina sono state cambiate nove pedine per consentire di recuperare al meglio. Il bilancio della USA D é invece di 3 vinte, 2 pareggiate e 0 perse nelle ultime 5; 7 reti fatte e 1 subite. Negli ultimi sei scontri diretti sono in vantaggio con 4 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Il match potremo seguirlo in diretta a partire dall’uscita delle formazioni ufficiali quindi gli aggiornamenti del risultato e dei principali fatti del match con il tabellino.

Johanna Kaneryd

“Abbiamo ottenuto dei buoni risultati contro di loro negli ultimi due anni. Siamo fiduciosi e penso che sappiamo come ferirli, ma sarà una partita impegnativa e abbiamo molto rispetto per loro. È un davvero, davvero una buona squadra che ha vinto l’ultima Coppa del Mondo. Vogliono, un po’ come noi, vogliono giocare con molta velocità e vogliono conquistare la palla e attaccare subito. Sento che è lì che possiamo scegliamo anche l’attacco. Siamo i migliori quando vinciamo la palla in alto campo e li feriamo davvero lì”.

Lindsey Horan

“Non sarebbe un torneo importante se non affrontassimo la Svezia. Sappiamo che sono un’ottima squadra. Ogni torneo in cui li abbiamo giocati è una battaglia enorme. Sappiamo cosa possono portare, sappiamo cosa possiamo portare e penso che questo sia l’obiettivo principale in questo momento: cosa possiamo fare per esporli e uscire e vincere questa partita. Sarà una battaglia. È l’ottavo di finale. È una partita a eliminazione diretta. Questo è ciò per cui stiamo giocando. Giochiamo per queste grandi partite, giochiamo per questi grandi momenti, queste pentole a pressione. Questo è ciò di cui vogliamo far parte. Prenderemo quella pressione e la seguiremo e ci concentreremo su noi stessi. Alla fine, è la Coppa del Mondo”.

Probabili formazioni di Svezia – USA

SVEZIA (4-2-3-1): Musovic; Bjorn, Ilestedt, Eriksson, Andersson; Angeldal, Rubensson; Kaneryd, Asllani, Rolfo; Blomqvist. Ct. Gerhardsson

USA (4-1-2-3): Naeher; Fox, Girma, Ertz, Dunn; Sullivan; Lavelle, Horan; Williams, Morgan, Smith. Ct. Andonovski

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita Svezia D – USA D , valida per gli ottavi di finale dei Mondiali femminili non verrà trasmessa in diretta tv o streaming per l’Italia ma è possibile restare aggiornati attraverso la nostra diretta.