Svizzera – Italia: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Svizzera – Italia di Domenica 25 giugno 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la seconda giornata dei Campionati Europei Under 21

CLUJ NAPOCA – Domenica 25 giugno, alla Cluj Arena di Cluj Napoca, in Romania, l’Italia affronterà la Svizzera nel secondo match del Gruppo D, di cui fanno parte anche Svizzera e Norvegia degli Europei Under 21. Calcio di inizio alle ore 18. Gli azzurrini vengono dalla sconfitta per 2-1 rimediata contro la Francia mentre gli elvetici sono reduci dal successo per 1-2 contro la Norvegia. “Ho avuto risposte buone – ha dichiarato in conferenza stampa il CT Nicolato– mi conforta l’atteggiamento della squadra e il fatto che tutti i ragazzi abbiano avuto un buon impatto sulla gara, anche chi è entrato in campo nella ripresa. Abbiamo affrontato un’avversaria di grande livello, confermando che meritiamo di essere in questa competizione. La partita sarebbe dovuta finire con un risultato diverso, non ci sentiamo sconfitti dal punto di vista del gioco”. L’ultimo confronto tra le due rappresentative giovanili risale al 26 marzo 2015 quando in amichevole finì 3-1 per l’Italia. A dirigere il match sarà lo svedese Mohammed Al-Hakim, coadiuvato dagli assistenti nazionali Fredrik Klyver e Max Robin Wilde e dal quarto uomo Andrei Chivulete, rumeno. Azzurri dati favoriti col segno “2” quotato mediamente 1.95.

Tabellino in tempo reale

SVIZZERA U21:. A disposizione:



ITALIA U21:. A disposizione:



Reti:



I numeri di maglia degli Azzurrini

Portieri: 19 Elia Caprile (Bari), 1 Marco Carnesecchi (Cremonese), 22 Stefano Turati (Frosinone)

Difensori: 12 Raoul Bellanova (Inter), 20 Andrea Cambiaso (Bologna), 14 Giorgio Cittadini (Modena), 6 Matteo Lovato (Salernitana), 15 Caleb Okoli (Atalanta), 3 Fabiano Parisi (Empoli), 5 Lorenzo Pirola (Salernitana), 2 Giorgio Scalvini (Atalanta), 13 Destiny Iyenoma Udogie (Udinese);

Centrocampisti: 16 Edoardo Bove (Roma), 7 Salvatore Esposito (Spezia), 21 Fabio Miretti (Juventus), 4 Samuele Ricci (Torino), 10 Nicolò Rovella (Monza), 8 Sandro Tonali (Milan);

Attaccanti: 23 Nicolò Cambiaghi (Empoli), 18 Matteo Cancellieri (Lazio), 9 Lorenzo Colombo (Lecce), 17 Wilfried Gnonto (Leeds), 11 Pietro Pellegri (Torino).

La presentazione del match

QUI SVIZZERA – Rahmen dovrebbe affidarsi al modulo 4-4-2 con Saipi tra i pali e una difesa a quattro formata al centro da Stergion e Burch e da Blum e Omeragic sulle fasce. In mezzo al campo Sohm e Jashari mentre Imeri e Ndoye dovrebbero agire sulle corsie esterne. Davanti Rieder e Stojilković.

QUI ITALIA – Nicolato dovrebbe rispondere con un modulo 3-5-2 con Carnesecchi in porta e con una difesa a tre formata da Okoli, Pirola e Scalvini. In cabina di regia Rovella con Ricci e Tonali mentre Bellanova e Udogie dovrebbero ultimare la linea di centrocampo. Coppia di attacco composta da Pellegri e Cambiaghi.

Le probabili formazioni di Svizzera U21 – Italia U21

SVIZZERA U21 (4-4-2): Saipi; Blum, Stergiou, Burch, Omeragic; Imeri, Sohm, Jashari, Ndoye; Rieder, Stojilković. Ct: Rahmen.

ITALIA U21 (3-5-2): Carnesecchi; Okoli, Pirola, Scalvini; Bellanova, Ricci, Rovella, Tonali, Udogie; Pellegri, Cambiaghi. Ct. Nicolato

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Rai Due e in streaming su Rai Play.