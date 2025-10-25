Diretta di Ternana-Arezzo di Sabato 25 ottobre 2025: al Liberati avanti gli umbri con Dubickas al 37′ di gioco, pareggio di Cianci al 25′ della ripresa

TERNI – Partita combattuta e tatticamente equilibrata allo stadio “Liberati”, dove Ternana e Arezzo si dividono la posta in palio al termine di un match ricco di episodi e intensità. I rossoverdi partono meglio, impongono il ritmo e mantengono il possesso, mentre gli amaranto si difendono con ordine e provano a ripartire.

Cronaca della partita

Dopo un paio di occasioni per parte, al 36’ la Ternana sblocca il punteggio con una bella azione: Ndrecka crossa, Ferrante smista di petto e Dubickas calcia di prima intenzione, battendo Venturi. È il quinto gol stagionale per l’attaccante lituano, sempre più decisivo. L’Arezzo fatica a reagire e chiude il primo tempo sotto di una rete.

Nella ripresa Bucchi cambia volto alla squadra: entrano Mawuli e Varela e al 68’ arriva il pareggio. Da un corner corto nasce una mischia in area, Cianci si avventa sul pallone e insacca da pochi passi. L’ex di giornata non esulta, ma il gol pesa eccome.

Nel finale, Pattarello trova anche il sorpasso su assist di Varela, ma il VAR annulla per un fallo in partenza. Finisce 1-1, con l’Arezzo che torna da Terni con un punto prezioso e Bucchi che interrompe la sua lunga striscia senza pareggi. Prestazione solida, con margini di crescita.

Tabellino

TERNANA: D’Alterio F., Martella B., Capuano M., Donati F., Ndrecka A., Vallocchia A., Tripi F., Romeo F. (dal 35′ st Bianay Balcot C.), Garetto M., Dubickas E. (dal 35′ st Orellana M.), Ferrante A. (dal 15′ st Pettinari S.). A disposizione: Bianay Balcot C., Brignola E., Durmush M., Leonardi S., Loiacono G., Maestrelli A., McJannet E., Meccariello B., Morlupo A., Orellana M., Pettinari S., Proietti M., Vitali T.

AREZZO: Venturi G., De Col F., Gilli M., Chiosa M., Tito F. (dal 43′ st Righetti S.), Iaccarino G., Guccione F. (dal 26′ st Ravasio M.), Chierico L. (dal 19′ st Eklu S. M.), Pattarello E., Cianci P. (dal 43′ st Gigli N.), Tavernelli C. (dal 19′ st Varela Djamanca M.). A disposizione: Arena M., Dell’Aquila F., Eklu S. M., Galli A., Gigli N., Meli M., Perrotta F., Ravasio M., Righetti S., Trombini L., Varela Djamanca M.

Reti: al 37′ pt Dubickas E. (Ternana) , al 25′ st Cianci P. (Arezzo) .

Ammonizioni: al 29′ pt Guccione F. (Arezzo), al 42′ pt Chierico L. (Arezzo), al 19′ st Chiosa M. (Arezzo), al 33′ st Ravasio M. (Arezzo).

Le formazioni ufficiali di Ternana-Arezzo

TERNANA (3-4-1-2): D’Alterio; Donati, Capuano, Martella; Romeo, Proietti, Vallocchia, Ndrecka; Garetto; Dubickas, Ferrante. A disposizione: Vitali, Morlupo, Bianay, Tirpi, Loiacono, McJannet, Leonardi, Brignola, Maestrelli, Meccariello, Orellana, Pettinari, Biondini, Durmush. Allenatore: Liverani.

AREZZO (4-3-3): Venturi; De Col, Gilli, Chiosa, Tito; Iaccarino, Guccione, Chierico; Pattarello, Cianci, Tavernelli. A disposizione: Trombini, Galli, Eklu, Varela, Meli, Gigli, Arena, Righetti, Perrotta, Dell’Aquila, Ravasio. Allenatore: Bucchi.

Convocati Ternana

Portieri: D’Alterio, Morlupo, Vitali

Difensori: Bianay, Biondini, Capuano, Donati, Loiacono, Maestrelli, Martella, Meccariello, Ndrecka

Centrocampisti: Garetto, McJannet, Proietti, Romeo, Tripi, Vallocchia

Attaccanti: Brignola, Dubickas, Durmush, Ferrante, Leonardi, Orellana, Pettinari

Presentazione del match

Oggi pomeriggio, sabato 25 ottobre, alle 14:30, allo stadio Libero Liberati, andrà in scena Ternana-Arezzo, uno dei match più attesi dell’undicesima giornata del Girone B di Serie C.

La formazione rossoverde, guidata da Fabio Liverani, ha ritrovato stabilità e fiducia dopo un avvio condizionato dalle turbolenze societarie e dalle difficoltà di mercato. Con una sola sconfitta nelle ultime otto gare, la Ternana ha scalato la classifica fino al quarto posto, con 17 punti in dieci partite. Il gruppo appare ora ben assemblato, con elementi di qualità e una condizione atletica in costante crescita. In casa, i numeri parlano chiaro: tre vittorie su quattro gare, con sei gol segnati e quattro subiti. Nell’ultimo turno, è arrivato un successo prezioso contro il Campobasso (1-0), firmato da una prestazione solida e concreta.

Dall’altra parte, l’Arezzo si presenta al Liberati nel momento migliore della sua stagione. La squadra di Paolo Indiani è prima in classifica con 27 punti, frutto di nove vittorie e una sola sconfitta. In trasferta, il rendimento è perfetto: cinque successi su cinque, con 14 gol segnati e quattro subiti, miglior attacco esterno del girone.

La striscia positiva ha consolidato la fiducia e la tenuta mentale del gruppo, che oggi cercherà di difendere il primato e allungare sulle inseguitrici Ascoli e Ravenna, distanti tre lunghezze.

Sarà Oberto Lovison, della sezione di Padova, a dirigere l’incontro tra Ternana e Arezzo, in programma oggi alle 14.30. Il direttore di gara veneto sarà affiancato dagli assistenti Domenico Russo, proveniente dalla sezione di Torre Annunziata, e Carmine De Vito, della sezione di Napoli. Il ruolo di quarto ufficiale sarà affidato a Nicolò Dorillo, della sezione di Torino. Alla VAR Room, incarico per Francesco Raccanello, della sezione di Viterbo, che opererà come Video Assistant Referee.

COME ARRIVA LA JUVENTUS NEXT GEN – La Juventus Next Gen dovrebbe scendere in campo con il 3-4-1-2. In porta ci sarà Scaglia, protetto dal terzetto difensivo composto da Turicchia, F. Scaglia e Brugarello. Sulle corsie esterne agiranno Perotti e Puczka, con Faticanti e Owusu a presidiare la mediana. Sulla trequarti spazio a Deme, mentre in attacco il tandem sarà formato da Vacca e Okoro, pronti a sfruttare gli spazi e a dare profondità alla manovra.

COME ARRIVA IL PONTEDERA – Il Pontedera dovrebbe rispondere con un 3-4-2-1. Tra i pali Biagini, davanti a lui la linea difensiva composta da Gueye, Pretato e Paolieri. A centrocampo, sulle fasce ci saranno Perretta e Migliardi, con Manfredonia e Ladinetti in mezzo. Sulla linea dei trequartisti agiranno Vitali e Ianesi, alle spalle dell’unica punta Andolfi, chiamato a dare peso e incisività all’attacco granata.

Probabili formazioni di Ternana-Arezzo

TERNANA (3-4-1- 2): D’Alterio; Donati, Capuano, Martella; Romeo, Proietti, Vallocchia, Ndrecka; Garetto; Dubickas, Ferrante. Allenatore: Liverani.

AREZZO (4-3-3): Venturi; De Col, Gilli, Chiosa, Tito; Iaccarino, Guccione, Chierico; Pattarello, Cianci, Tavernelli. Allenatore: Bucchi.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport (canale 252 satellite), con streaming su SkyGo e NOW.