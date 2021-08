Ternana – Avellino 5-4 dr: diretta live e risultato finale

La partita Ternana – Avellino dell’8 agosto 2021 in diretta: presentazione, formazioni, risultato e tabellino. Dove vedere la gara valida per il primo turno preliminare di Coppa Italia 2021/2022

Cronaca diretta della partita e tabellino

RISULTATO FINALE: TERNANA-AVELLINO 5-4 dr

CALCI DI RIGORE

120′ L’arbitro dice che basta così, finisce la partita tra Ternana e Avellino con il risultato di 4 a 3 dr. Vi ringraziamo per averci seguito e appuntamento ai nuovi live

120′ Gara in equilibrio, saranno necessari i rigori per stabilire la squadra vincitrice tra Ternana e Avellino

120′ Fischio del direttore di gioco, le squadre chiudono il secondo tempo supplementare.

SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE

106′ Si parte con il secondo tempo supplementare di Ternana e Avellino

PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE

105′ Basta così per il primo tempo supplementare di gioco tra Ternana e Avellino . Fra qualche istante saremo pronti a seguire il secondo tempo

91′ Partiti con il primo tempo supplementare di Ternana – Avellino. Il match continua

SECONDO TEMPO

90′ Fischio del direttore di gioco, le squadre vanno chiudono il secondo tempo. Si giocheranno i tempi supplementari

62′ Marcatura per César Falletti per Ternana!

46′ Fischio del direttore di gioco, il secondo tempo tra Ternana e Avellino può cominciare

PRIMO TEMPO

45′ L’arbitro fischia la conclusione del primo tempo tra Ternana e Avellino. Il parziale è di 4 a 3 dr. Piccola pausa e ci ritroviamo assieme per il secondo tempo

25′ La palla finisce in rete! Santo D’Angelo ha superato il portiere

1′ Tutto pronto, parte l’incontro tra Ternana e Avellino!

Benvenuti alla diretta di Ternana – Avellino, squadre in campo pronte all’inizio del match

Tabellino

TERNANA (4-2-3-1): A. Iannarilli; L. Ghiringhelli (dal 36′ st F. Sorensen), M. Boben, I. Kontek, A. Salzano, M. Proietti (dal 13′ st F. Paghera), D. Agazzi (dal 46′ st A. Celli), D. Peralta (dal 36′ st C. Capone), C. Falletti, F. Furlan, D. Vantaggiato. A disposizione: A. Casadei, A. Morlupo, M. Russo, S. Pettinari, S. Mazzocchi, G. Onesti. Allenatore: Cristiano Lucarelli.

AVELLINO (3-5-2): F. Forte; L. Silvestri, A. Dossena, G. Scognamiglio, S. Ciancio (dal 46′ st A. Rizzo), G. Carriero (dal 34′ st A. Matera), S. Aloi, S. D’Angelo (dal 22′ st A. De Francesco), D. Mignanelli (dal 13′ st F. Tito), G. Bernardotto, A. Mastalli. A disposizione: A. Pizzella, P. Pane, A. Sbraga, M. Miceli, R. Maniero, A. Messina, V. Plescia. Allenatore: Piero Braglia.

Reti: 25′ pt D’Angelo (A), 17′ st Falletti (T).

Ammonizioni: Mignanelli (A); Aloi (A); Proietti (T); Carriero (A); Ghiringhelli (T); Dossena (A); aghera (T); Silvestri (A).

Espulso: 90′ Kontek (A).

Recupero: pt 3, st 5

Sequeza rigori: Plescia Gol (A), Paghera Sbagliato (T), Aloi Gol (A), Capone Sbagliato (T), Tito Gol (A), Pettinari Gol (T), De Francesco Sbagliato (A), Mazzocchi Gol (T), Maniero Sbagliato (A), Salzano Gol (T), Rizzo Sbagliato (A), Furlan Gol (T).

Presentazione della partita

TERNI – Oggi pomeriggio, domenica 8 agosto, alle ore 18.30, allo Stadio Liberati, si giocherà Ternana . Avellino, incontro valevole per il primo turno preliminare della Coppa Italia 2021/2021. Gara secca. Le vincitrice sarà una delle quattro squadre che accederanno ai 32esimi di finale che vedranno l’ingresso nella competizione, tra il 13 e il 16 agosto, anche delle squadre di A classificatesi dal nono al 17° posto nello scorso campionato. Sarà anche l’occasione per i due tecnici, di testare le rispettive squadre in attesa dell’inizio del campionato: ricordiamo che la Ternana é neopromossa in Serie B, dopo aver stravinto il Girone C nella passata stagione, mentre l’Avellino militerà nel Girone C di Serie C.

Biglietti

I biglietti saranno disponibili online al sito www.vivaticket.com e presso le rivendite ufficiali VivaTicket. I botteghini dello stadio Liberati rimarranno chiusi onde evitare assembramenti. I cancelli dello stadio apriranno alle ore 16.30.

Saranno aperti i seguenti settori:

Distinti B al costo di euro 14.00, Baby euro 2,00, Kid euro 5.00.

Tribuna B al costo di euro 20.00, Baby euro 2.00, Kid euro 5.00.

Curva Nord e Curva Est “Viciani” al costo di euro 10.00, Baby euro 2.00, Kid euro 5.00.

Curva Ovest (Settore ospiti) al costo di euro 10.00 (+ euro 1.50 per diritti di prevendita).

La tariffa Baby è riservata ai bambini da 0 a 5 anni mentre la tariffa Kid dai 6 ai 12 anni.

Per protocollo Covid 19 non è consentito l’ingresso gratuito per i bimbi da 0 a 5 anni che pertanto dovranno essere muniti di biglietto.

“L’accesso allo stadio sarà consentito solo ai possessori di Green Pass valido da esibire al personale autorizzato al momento dell’ingresso e previa misurazione della temperatura. Il Ministero della Salute rilascia la certificazione verde Covid 19 sulla base dei dati trasmessi dalla Regioni e Province autonome relative alla vaccinazione o al risultato al test negativo molecolare/antigenico entro le 48 ore precedenti l’evento o alla guarigione dal Covid 19. Per i bambini di età inferiore ai 12 anni non è obbligatorio presentare il Green Pass”.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara Ternana – Avellino non verrà trasmessa in diretta tv o streaming. Mediaset, che si é aggiudicata i diritti, inizierà a trasmettere le gare a partire dai trentaduesimi. Potrà essere seguita sui social media (Facebook e Twitter) dei due club.