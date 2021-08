Metz – Lille 3-2: dove vedere la diretta live e risultato finale

La partita Metz – Lille agosto 2021 in diretta: presentazione, risultato, cronaca diretta con il tabellino della prima giornata di Ligue 1

METZ – Oggi pomeriggio, domenica 8 agosto, alle ore 17, allo Stade Saint-Symphorien si giocherà Metz- Lille, gara valida per la prima giornata di Ligue 1. I padroni di casa, nelle ultime cinque gare, hanno ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta, realizzando 8 gol e subendone 3. Gli ospiti, invece, nelle ultime cinque gare, hanno registrato una vittoria, un pareggio e tre sconfitte, segnando 2 reti e incassandone 5.

Cronaca diretta della partita e tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO FINALE: FC METZ-LILLE OSC 3-3 SECONDO TEMPO 90' Finisce qui la nostra diretta con il triplice fischio dell'arbitro. FC Metz – Lille OSC hanno chiuso le loro ostilità sul punteggio di 3 a 3 90' In rete Burak Yılmaz! assist di Isaac Lihadji, il punteggio diventa: 3 a 3 90' Gli fa spazio Lenny Joseph per FC Metz 90' Buttato nella mischia Georges Mikautadze 83' Intervento da cartellino giallo per Burak Yılmaz 81' Gol! Jonathan Ikoné, assist di Isaac Lihadji riesce a trovare la via della rete 79' Intervento sanzionabile di cartellino, irremovibile il direttore di gioco 76' Fuori dal campo Reinildo per Lille OSC 76' Isaac Lihadji si incammina verso il centro del campo, pronto l'ingresso 71' Fuori dal campo Ibrahima Niane per FC Metz 71' Dalla panchina si alza Lenny Joseph che fa il suo ingresso 63' Abbandona il terreno di gioco Jonathan David per Lille OSC 63' Timothy Weah rimpiazza il compagno di squadra 63' Finisce la gara di Yusuf Yazıcı che lascia il rettangolo di gioco 63' Sul terreno di gioco per Lille OSC Jonathan Ikoné 58' Fuori Cheikh Sabaly, ecco la mossa dell'allenatore 58' Il tecnico inserisce Mamadou Fofana sul terreno di gioco 56' Il direttore di gara sventola il cartellino per Dylan Bronn, autore dell'intervento scorretto 56' L'arbitro è irremovibile, rosso per Boubakar Kouyaté 52' Gol per FC Metz, in gol Fabien Centonze! Il punteggio è di 3 a 1 46' Finisce l'intervallo, il secondo tempo può riprendere, buon divertimento! PRIMO TEMPO 45' Finisce il primo tempo di gioco tra FC Metz-Lille OSC. Non perdetevi la ripresa dell'incontro che seguiremo assieme 41' Ed è rete! Matthieu Udol assist di Ibrahima Niane. Il risultato cambia, 2 a 1 adesso 31' La palla finisce in rete! Fabien Centonze colpendo con la testa, assist di Thomas Delaine ha battuto il portiere 23' Sven Botman in gol! Il calciatore con un tiro di testa supera il portiere, cambia il risultato, ora siamo 0 a 1 1' Ha inizio l'incontro, prepariamoci a gustarlo assieme



Amici lettori di Calciomagazine ben trovati al nuovo live del giorno. Si affronteranno FC Metz – Lille OSC, la squadre fanno il loro ingresso in campo FC METZ: Alexandre Oukidja; Dylan Bronn, Matthieu Udol, Thomas Delaine, Fabien Centonze, Boubakar Kouyaté, Kévin N'Doram, Pape Sarr, Habib Maïga, Ibrahima Niane, Cheikh Sabaly (dal 13' st Mamadou Fofana). A disposizione: Georges Mikautadze, Lenny Joseph, Marc-Aurèle Caillard, Sofiane Alakouch, Boubacar Traoré, Amine Bassi, Mamadou Gueye, Vagner. Allenatore: Frédéric Antonetti.



LILLE OSC: Léo Jardim; Zeki Çelik, Sven Botman, José Fonte, Reinildo (dal 31' st Isaac Lihadji), Yusuf Yazıcı (dal 18' st Jonathan Ikoné), Renato Sanches, Benjamin André, Jonathan Bamba, Jonathan David (dal 18' st Timothy Weah), Burak Yılmaz. A disposizione: Adam Jakubech, Jérémy Pied, Domagoj Bradarić, Amadou Onana, Cheikh Niasse, Rocco Ascone. Allenatore: Jocelyn Gourvennec.



Reti: al 23' pt Sven Botman, al 31' pt Fabien Centonze, al 41' pt Matthieu Udol, al 7' st Fabien Centonze, al 36' st Jonathan Ikoné, al 45' st Burak Yılmaz.



Ammonizioni: al 11' st Dylan Bronn (FC ), al 38' st Burak Yılmaz (LIL), al 34' st Jonathan Ikoné (LIL).



Espulsioni: al 11' st Boubakar Kouyaté (FC ).









Le probabili formazioni

Probabile modulo 3-4-2-1 per il Metz con Oukidja tra i pali e retroguardia composta al centro da Bronn, Kouyate, e Udol. In mezzo al campo N’Doram e Maiga; sulle fasce Centonze e Sarr. Sulla trequarti Delaine e Niane, di supporto all’unica punta Vagner. Il Lille potrebbe scendere in campo col modulo 4-4-2 con Jardim in porta e difesa composta dalla coppia centrale Fonte-Botman e ai lati da Celik e Reimildo. In mezzo al campo Andre e Sanches, sulle fasce Araujo e Bamba. Davanti David e Yilmaz.

METZ (3-4-2-1) : Oukidja; Bronn, Kouyate, Udol; Centonze, N’Doram, Maiga, Sarr, Delaine; Niane, Vagner

LILLE (4-4-2): Jardim; Celik, Fonte, Botman, Reinildo; Araujo, Andre, Sanches, Bamba; David, Yilmaz

Dove vedere la partita in TV e streaming

La sfida Metz – Lille sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport Football. Gli abbonati Sky potranno seguire le partite in streaming attraverso la piattaforma Sky Go. Il servizio è incluso nell’abbonamento e per usufruirne basterà scaricare l’app su smartphone e tablet e sul proprio PC o notebook.