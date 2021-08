Coppa Italia, Perugia – Sudtirol 1-0: diretta live e risultato finale

La partita Perugia – Sudtirol dell’8 agosto 2021 in diretta: presentazione, formazioni, risultato e cronaca. Dove vedere la gara valida per il primo turno preliminare di Coppa Italia 2021/2022

Tabellino

PERUGIA (4-3-3): L. Chichizola; G. Angella (dal 26′ st M. Curado), F. Sgarbi, F. Lisi, C. Dell’Orco, M. Carretta (dal 34′ st S. Righetti), C. Kouan (dal 26′ st E. Gyabuaa), V. Vanbaleghem, S. Burrai, J. Murano, M. Falzerano. A disposizione: L. Moro, A. Fulignati, S. Angori, G. Corradini, D. Sounas, A. Bianchimano, F. Melchiorri, K. Manneh. Allenatore: Massimiliano Alvini.

SUDTIROL (4-4-2): G. Poluzzi; A. Fabbri, M. Curto, A. Malomo, N. Karic (dal 23′ st M. Moscati), F. De Col, M. Beccaro (dal 39′ st E. Gatto), H. Fink (dal 23′ st D. Casiraghi), F. Tait, M. Rover, R. Odogwu. A disposizione: D. Theiner, G. Meli, G. Zaro, K. Vinetot, D. Voltan, L. Candellone. Allenatore: Ivan Javorcic.

Rete: 2′ st Carretta (P).

Ammonizioni: Rover (S); Fink (S); Angella (P)

Recupero: 3 minuti nel primo tempo, 4 minuti nella ripresa

Presentazione della partita

PERUGIA – Oggi pomeriggio, domenica 8 agosto, alle ore 19.30, allo Stadio Renato Curi, si giocherà Perugia – Sudtirol, incontro valevole per il primo turno preliminare della Coppa Italia 2021/2021. Gara secca. Se ci sarà parità al termine dei 90′ ci saranno i supplementari e, eventualmente, i calci di rigore. Le vincitrice sarà una delle quattro squadre che accederanno ai 32esimi di finale che vedranno l’ingresso nella competizione, tra il 13 e il 16 agosto, anche delle squadre di A classificatesi dal nono al 17° posto nello scorso campionato. Si tratta di una sfida contro il recentissimo passato, con Fink e compagni che hanno rappresentato la terza forza nel girone B della scorsa serie C dietro al Perugia, primo e neopromosso in B e al Padova, secondo e finalista con l’Alessandria, promossa tra i cadetti. Sarà anche l’occasione per i due tecnici, di testare le rispettive squadre in attesa dell’inizio del campionato:

Biglietti

A.C. Perugia Calcio comunica che in occasione della gara Perugia-Sudtirol presso stadio “R. Curi”, sarà possibile acquistare i biglietti sia presso la biglietteria dello stadio, sia online nel sito TicketOne (già iniziata la vendita). Le ricevitorie non saranno abilitate alla vendita dei biglietti.

ORARI BIGLIETTERIA: giovedì e venerdì chiusa, sabato 7 agosto e domenica 8 agosto ore 10-13 e ore 16-19

SETTORI APERTI E PREZZI

– TRIBUNA VIP INTERO 60 euro – RIDOTTO DONNA/OVER 65 48 euro – RIDOTTO UNDER 14 48 euro;

– TRIBUNA CENTRALE POLTRONCINA INTERO € 45 – RIDOTTO DONNA/OVER 65 34 euro – RIDOTTO UNDER 14 34 euro

– TRIBUNA OVEST NORD INTERO € 29 – RIDOTTO DONNA/OVER 65 22 euro – RIDOTTO UNDER 14 22 euro – RIDOTTO L.104 (75%) 22 euro

– TRIBUNA OVEST SUD INTERO € 29 – RIDOTTO DONNA/OVER 65 22 euro – RIDOTTO UNDER 14 22 euro – RIDOTTO L.104 (75%) 22 euro

– TRIBUNA EST (GRADINATA) INTERO € 18 – RIDOTTO DONNA/OVER 65 14 euro – RIDOTTO UNDER 14 14 euro

– CURVA NORD INTERO € 14 – RIDOTTO DONNA/OVER 65 10 euro – RIDOTTO UNDER 14 10 euro

– SETTORE OSPITI 14 euro

DISABILI: Il biglietto si può emettere solo presso biglietteria dello stadio, no online.

Il biglietto è nominativo e non cedibile, pertanto il tifoso dovrà presentarsi al varco di accesso munito di biglietto, documento di identità e Green Pass o tampone effettuato nelle 48 ore precedenti la gara.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara Perugia – Sudtirol non verrà trasmessa in diretta tv o streaming. Mediaset, che si é aggiudicata i diritti, inizierà a trasmettere le gare a partire dai trentaduesimi. Diretta-live ticker su www.fc-suedtirol.com