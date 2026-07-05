They/Breidenbach e Spadoni/Ulisse dominano la tappa di Marina di Ravenna del Campionato Italiano Assoluto Beach Volley 2026

Trionfano They/Breidenbach nel femminile e Spadoni/Ulisse nel maschile. Ora il circuito FIPAV si sposta a Modica per la seconda tappa Gold

MARINA DI RAVENNA – La spiaggia di Marina di Ravenna ha ospitato, da venerdì 3 a domenica 5 luglio, la terza tappa del Campionato Italiano Assoluto Beach Volley 2026, confermando ancora una volta la grande partecipazione e il livello tecnico del circuito nazionale FIPAV, articolato in nove appuntamenti lungo tutta la penisola.

Nel tabellone femminile a salire sul gradino più alto del podio sono state Chiara They e Sara Breidenbach, coppia numero uno del torneo e già vincitrice della prima tappa Gold di Termoli. Le due atlete hanno confermato il loro eccellente stato di forma imponendosi in finale su Claudia Puccinelli e Aurora Mattavelli con un convincente 2-0 (21-13, 30-28): primo set dominato, secondo equilibratissimo e deciso ai vantaggi. Il terzo posto è andato ad Anna Pelloia e Maria Rachele Mancinelli, vittoriose 2-0 (22-20, 21-19) contro Nicol Bertozzi e Bianca Mazzotti.

Nel tabellone maschile il successo è firmato da Giacomo Spadoni e Marco Ulisse, reduci dall’ottimo secondo posto al Future di Ginevra. La coppia ha conquistato la finale al termine di una battaglia di 57 minuti contro Nicolò Siccardi e Matteo Camozzi, chiusa al tie-break 2-1 (22-20, 19-21, 15-13). Sul terzo gradino del podio salgono Mauro Sacripanti e Giacomo Titta, tornati protagonisti dopo il successo nella tappa inaugurale di Falconara. Nella finale per il bronzo hanno superato Marco Viscovich e Davide Borraccino con un altro tie-break combattuto: 2-1 (21-17, 18-21, 15-11).

Le finali della giornata conclusiva sono state trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo, mentre la tappa ha messo in palio un montepremi di 6.000 euro.

Archiviata la tappa romagnola, il Campionato Italiano Assoluto si sposta ora in Sicilia: dal 10 al 12 luglio sarà la volta di Modica (RG), sede della seconda tappa Gold della stagione.

Il circuito proseguirà poi con le tappe di San Cataldo, Montesilvano (Coppa Italia), Cordenons, Vasto e Caorle, dove dal 4 al 6 settembre si disputeranno le Finali.

La formula del torneo conferma il pool play FIVB con main draw a 16 coppie e qualificazioni a 24 squadre, mentre la Finale prevede qualifiche a eliminazione diretta con 32 coppie. Un sistema che garantisce spettacolo, equilibrio e la possibilità per le coppie emergenti di accedere al tabellone principale attraverso le qualificazioni.