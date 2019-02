Serie A, Torino – Atalanta 2-0: il tabellino del match

Il tabellino del match Torino – Atalanta 2-0 il risultato finale, Izzo e Iago Falqué firmano il successo della squadra di Mazzarri.

TORINO – Termina con il risultato di 2-0 il match tra Torino ed Atalanta valevole per la venticinquesima giornata di Serie A. Partono meglio gli ospiti, che sfiorano il gol con l’incornata di Castagne che va ad un soffio dal palo. Sul finale della prima frazione, però, è il Torino a passare in vantaggio: la deviazione di Pasalic genera un flipper nell’area orobica, risolta in spaccata da Izzo che firma il vantaggio. Inizia il secondo tempo e la squadra di Mazzarri trova anche il raddoppio: Meité si libera di due avversari, poi fa partire il cross per Iago Falque che col mancino supera Berisha. La squadra di Gasperini non riesce a reagire ed il Torino difende il risultato fino al fischio finale.

Il tabellino del match

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Meité (66′ Ansaldi), Lukic, Baselli (90’+3′ Millico), Ola Ina; Iago Falque (81′ Berenguer), Belotti. A disposizione: Ichazo, Rosati, Ferigra, Bremer, Ansaldi, Parigini, Damascan, Millico, Zaza, Berenguer. Allenatore: Mazzarri

ATALANTA (3-4-3): Berisha; Masiello, Djimsiti, Mancini; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens (18′ Kulusevski, 72′ Barrow); Ilicic, Zapata, Castagne (79′ Reca). A disposizione: Gollini, Rossi, Ibanez, Reca, Palomino, Toloi, Kulusevski, Pessina, Barrow. Allenatore: Gasperini

Reti: 42′ Izzo, 46′ Iago Falque (T)

Ammonizioni: Castagne (A); Nkoulou, Berenguer (T)

Espulsioni:

Recupero: 1′ pt, 3′ st.

Stadio: Olimpico Grande Torino