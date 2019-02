Pescara – Padova: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Pescara – Padova: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valido per la venticinquesima giornata di Serie B, calcio d’inizio alle ore 15

PESCARA – Sabato 23 febbraio alle ore 15 andrà in scena Pescara – Padova, incontro valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B. Da una parte c’è la formazione abruzzese che, dopo un breve periodo negativo, è tornata al successo vincendo 2-0 in casa del Crotone. 38 i punti conquistati fino a questo momento dal Delfino che in classifica occupa la quarta posizione, insieme al Lecce. Dall’altra parte, invece, c’è la compagine veneta che viene dal pareggio casalingo contro il Foggia ed in classifica occupa l’ultima posizione, in coabitazione col Carpi, con 18 punti.

Sabato 23 febbraio alle ore 14.15 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI PESCARA – La formazione abruzzese dovrebbe scendere in campo col classico 4-3-1-2 con Fiorillo in porta, pacchetto difensivo composto da Ciofani e Balzano sulle corsie esterne mentre nel mezzo Campagnaro e Gravillon. A centrocampo Brugman in cabina di regia con Melegoni e Memushaj mezze ali mentre in attacco Marras a supporto della coppia formata da Mancuso e Monachello.

QUI PADOVA – La formazione ospite dovrebbe scendere in campo col 3-5-2 con Minelli in porta, pacchetto difensivo composto da Morgabella e Longhi sulle fasce mentre nel mezzo Cherubin, Andelkovic e Trevisan. A centrocampo Calvano in cabina di regia con Clemenza e Pulzetti mezze ali mentre davanti spazio al tandem offensivo formato da Bonazzoli e Mbakogu.

Dove vederla in TV e in streaming

Il match Pescara – Padova, valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Le probabili formazioni di Pescara – Padova

PESCARA (4-3-1-2): Fiorillo; Ciofani, Campagnaro, Gravillon, Balzano; Memushaj, Melegoni, Brugman; Marras, Mancuso, Monachello. Allenatore: Pillon

PADOVA (5-3-2): Minelli; Morganella, Cherubin, Andelkovic, Trevisan, Longhi; Clemenza, Calvano, Pulzetti; Bonazzoli, Mbakogu. Allenatore: Foscarini

STADIO: Adriatico