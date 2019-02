Serie B, Pescara-Padova: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Pescara-Padova: incontro valevole per la venticinquesima giornata di Serie B, calcio d’inizio alle ore 15

PESCARA – Tra poco faranno il loro ingresso in campo Pescara e Padova nel match valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-1-2 per il Pescara con Marras a supporto del tandem offensivo composto da Mancuso e Monachello mentre il Padova risponde col 3-4-1-2 con Capello alle spalle della coppia d’attacco formata da Bonazzoli e Baraye.

PESCARA (4-3-1-2): Fiorillo; Gravillon, Campagnaro, Scognamiglio, Ciofani; Brugman, Crecco, Memushaj; Marras; Monachello, Mancuso Allenatore: Pillon. A disposizione: Kastrati, Farelli, Pinto, Perrotta Bettella, Elizalde, Melegoni, Bruno, Sottil Capone, Antonucci, Bellini, Del Sole

PADOVA (3-4-1-2): Minelli; Adelkovic, Cherubin, Trevisan; Broh, Calvano, Pulzetti, Longhi; Capello; Bonazzoli, Baraye. Allenatore: Bisoli. A disposizione: Favaro, Gavagnin, Cappelletti, Morganella, Clemenza, Marcandella, Ceccaroni, Cappelletti, Belingheri, Zambataro.