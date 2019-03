Torino-Chievo 3-0, il tabellino: reti di Belotti, Rincon e Zaza

Il tabellino di Torino-Chievo 3-0 il risultato finale, decisive le reti di Belotti, Rincon e Zaza per il successo della compagine guidata da Mazzarri.

TORINO – Nel match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A il Torino batte 3-0 il Chievo agganciando la Lazio in sesta posizione. A decidere il match dell’Olimpico-Grande Torino le reti di Belotti, Rincon e Zaza nella seconda frazione di gioco. Vittoria preziosissima per la formazione di Mazzarri che sale in sesta posizione, insieme alla Lazio, con 41 punti, mentre il Chievo resta in ultima posizione.

Torino-Chievo 3-0: il tabellino del match

TORINO (3-5-2): Sirigu, Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Meite (82′ Rincon), Baselli, Lukic (51′ Zaza), Ansaldi; Falque (62′ Berenguer), Belotti. Allenatore: Mazzarri

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Schelotto (18′ Depaoli), Bani, Barba, Jaroszynski; Léris, Rigoni, Dioussé; Giaccherini; Djordjevic Meggiorini (64′ Stepinski). Allenatore: Di Carlo

RETI: 76′ Belotti (T), 92′ Rincon (T), 93′ Zaza (T)

AMMONIZIONI: Lukic (T), Dioussé, Rigoni, Bani, Stepinski (C)

ESPULSIONI:

RECUPERO: 2′ nel primo tempo, 4′ nel secondo tempo

STADIO: Olimpico – Grande Torino