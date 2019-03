Torino – Chievo: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Torino – Chievo: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 12:30

TORINO – Domenica 3 marzo alle ore 12:30, presso lo stadio Olimpico Grande Torino, si disputerà il match tra Torino e Chievo valevole per la ventisettesima giornata di Serie A. Da una parte ci sono i granata, reduci da cinque risultati utili consecutivi e che occupano la sesta posizione in campionato, a pari punti con Lazio ed Atalanta, ma con una partita in più rispetto ai biancocelesti. Dall’altra parte i Clivensi, che occupano l’ultimo posto con ben undici lunghezze di distanza dalla salvezza.

Cronaca minuto per minuto

Domenica 3 marzo alle ore 11.45 le formazioni ufficiali, dalle 12.30 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI TORINO – La squadra di Mazzarri dovrebbe scendere in campo col consueto 3-5-2. Sirigu tra i pali, davanti a lui la linea difensiva composta da Izzo, Nkoulou ed uno tra Moretti e Djidji, col primo in vantaggio. Sulle fasce pronti Ola Aina da una parte ed uno tra De Silvestri ed Ansaldi dall’altra, in mezzo al campo agiranno Lukic, Rincon e Meité, ma Baselli insidia il venezuelano ex Juve. In attacco spazio al ritrovato Iago Falqué a supporto di Belotti.

QUI CHIEVO – Di Carlo risponde con il 4-3-1-2 con Sorrentino in porta e la difesa formata da Depaoli e Jaroszynski terzini, Bani e Barba centrali. A centrocampo si candidano ad una maglia da titolare Leris, Rigoni e Dioussé, ma quest’ultimo potrebbe lasciare il posto al giovane Kiyine. Sulla trequarti torna dopo la squalifica Emanuele Giaccherini, fulcro della manovra offensiva dei Clivensi, a supporto del tandem d’attacco composto da Stepinski e da uno tra Meggiorini e Djordjevic.

Dove vederla in TV e Streaming

Il match Torino – Chievo sarà trasmesso in esclusiva su DAZN e potrete seguirlo tramite smartphone, tablet, console, pc e smart tv.

Le probabili formazioni

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti/Djidji; De Silvestri/Ansaldi, Meité, Lukic, Rincon/Baselli, Ola Aina; Iago Falqué, Belotti. Allenatore: Mazzarri

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Bani, Barba, Jaroszynski; Leris, Rigoni, Dioussé/Kiyine; Giaccherini; Meggiorini/Djordjevic, Stepinski. Allenatore: Di Carlo

Stadio: Olimpico Grande Torino