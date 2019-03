Serie A, Torino-Chievo: le formazioni ufficiali della partita

Le formazioni ufficiali di Torino-Chievo: incontro valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 12.30

TORINO – Tra poco scenderanno in campo Torino e Chievo nel match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A. Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-5-2 per il Torino con Iago Falque e Belotti a formare la coppia d’attacco mentre il Chievo risponde col 4-3-1-2 con Giaccherini alle spalle del tandem composto da Djordjevic e Meggiorini.

Le formazioni ufficiali di Torino-Chievo

TORINO (3-5-2): Sirigu, Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Meite, Baselli, Lukic, Aina; Falque, Belotti. Allenatore: Mazzarri

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Schelotto, Bani, Barba, Jaroszynski; Léris, Rigoni, Dioussé; Giaccherini; Djordjevic Meggiorini. Allenatore: Di Carlo