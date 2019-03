Verona – Venezia: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Verona – Venezia: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la ventisettesima giornata di Serie B, calcio d’inizio alle ore 21

VERONA – Domenica 3 marzo alle ore 21 andrà in scena Verona – Venezia, incontro valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie B. Da una parte c’è la formazione di Grosso che viene dalla sconfitta contro il Lecce ed in classifica occupa la sesta posizione con 39 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la compagine lagunare che è reduce dalla sconfitta interna contro il Perugia ed in classifica occupa il quattordicesimo posto, frutto dei 26 punti conquistati.

La cronaca minuto per minuto

La presentazione del match

QUI VERONA – La formazione padrona di casa dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 con Silvestri in porta, pacchetto difensivo composto da Faraoni e Vitale sulle corsie esterne mentre nel mezzo Bianchetti e Dawidowicz. A centrocampo Gustafson in cabina di regia con Marrone e Zaccagni mezze ali mentre davanti spazio al tridente formato da Lee, Pazzini e Di Gaudio.

QUI VENEZIA – La formazione guidata da Zenga dovrebbe rispondere con un modulo speculare: in porta Vicario, pacchetto difensivo composto da Bruscagin e Mazan sulle corsie esterne mentre nel mezzo Modolo e Domizzi. A centrocampo Schiavone in cabina di regia con Bentivoglio e Segre mezze ali mentre davanti spazio al trio composto da Lombardi, Bocalon e Di Mariano.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Verona – Venezia, valevole per il posticipo domenicale della ventisettesima giornata del campionato di Serie b, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su DAZN.

Le probabili formazioni di Verona – Venezia

VERONA (4-3-3): Silvestri; Faraoni, Dawidowicz, Bianchetti, Vitale; Marrone, Gustafson, Zaccagni; Lee, Pazzini, Di Gaudio. Allenatore: Grosso

VENEZIA (4-3-3) Vicario; Bruscagin, Modolo, Domizzi, Mazan; Segre, Schiavone, Bantivoglio; Lombardi, Bocalon, Di Mariano. Allenatore: Zenga

STADIO: Marc’Antonio Bentegodi