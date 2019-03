Lazio – Roma: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Lazio – Roma: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la ventisettesima giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.30

ROMA – Sabato 2 marzo alle ore 20.30 andrà in scena il Derby della Capitale Lazio – Roma, incontro valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la formazione padrona di casa che viene dal pareggio con il Milan nella semifinale d’andata di Coppa Italia. In campionato, invece, i bianco-celesti hanno una partita in meno ed in classifica occupano il sesto posto, in coabitazione con Torino ed Atalanta, con 38 punti. Dall’altra parte c’è la compagine di Di Francesco che è reduce dal sofferto successo di Frosinone ed in classifica occupa la quinta posizione con 44 punti, -1 dal Milan e -3 dall’Inter.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Sabato 2 marzo alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.30 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI LAZIO – La formazione padrona di casa dovrebbe scendere in campo col 3-5-1-1 con Strakosha in porta, pacchetto difensivo composto da Luiz Felipe, Acerbi e Radu. A centrocampo Leiva in cabina di regia con Parolo e Milinkovic-Savic mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Romulo e Lulic. In attacco tandem offensivo composto da Luis Alberto e Immobile.

QUI ROMA – La squadra di Di Francesco dovrebbe rispondere col 4-2-3-1 con Olsen tra i pali, pacchetto difensivo composto da Florenzi e Kolarov sulle corsie esterne mentre nel mezzo Fazio e Manolas. A centrocampo Nzonzi e De Rossi in cabina di regia mentre davanti Zaniolo, Pellegrini ed El Shaarawy alle spalle di Dzeko.

Dove vederla in TV e in streaming

A trasmettere in esclusiva questo derby della Capitale sarà DAZN, servizio in streaming fruibile per gli abbonati su tutti i dispositivi muniti di una connessione a internet e dell’app di DAZN.

Le probabili formazioni di Lazio – Roma

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Romulo, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. Allenatore: Inzaghi

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Nzonzi; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. Allenatore: Di Francesco

STADIO: Olimpico

Precedenti e Statistiche

Quello che si giocherà, con tutta probabilità, sabato sera sarà il Derby numero 169 della Capitale: il bilancio è a favore della Roma che ha trionfato per 65 volte contro le 43 della Lazio.