Frosinone – Roma: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Frosinone – Roma: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la venticinquesima giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.30

FROSINONE – Sabato 23 febbraio alle ore 20.30 andrà in scena Frosinone – Roma, incontro valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la formazione ciociara che viene dalla sconfitta contro la Juventus ed in classifica occupa la penultima posizione in classifica con 16 punti. Dall’altra parte c’è la squadra capitolina che sta attraversando un buon periodo di forma: nell’ultimo turno successo casalingo contro il Bologna per la squadra di Di Francesco che in classifica occupa la quinta posizione con 41 punti.

La cronaca minuto per minuto

Sabato 23 febbraio alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.30 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI FROSINONE – La squadra di Baroni dovrebbe scendere in campo col 3-5-2 con Sportiello in porta, pacchetto difensivo composto da Goldaniga, Salamon e Capuano. A centrocampo Maiello in cabina di regia con Chibsah e Cassata mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Zampano e Molinaro. In attacco tandem offensivo composto da Ciano e Ciofani.

QUI ROMA – La formazione guidata da Di Francesco dovrebbe schierarsi col 4-3-3 con Olsen in porta, pacchetto difensivo formato da Florenzi e Kolarov sulle corsie esterne mentre nel mezzo Manolas e Juan Jesus. A centrocampo Nzonzi in cabina di regia con De Rossi e Pellegrini mezze ali mentre in attacco tridente formato da Zaniolo, Dzeko ed El Shaarawy.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara Frosinone – Roma, valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2018/2019, sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma di DAZN.

Le probabili formazioni di Frosinone – Roma

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello, Cassata, Molinaro; Ciano, Ciofani. Allenatore: Baroni

ROMA (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; De Rossi, Nzonzi, Pellegrini; Zaniolo, Dzeko, El Shaarawy. Allenatore: Di Francesco

STADIO: Benito Stirpe