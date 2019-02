Roma – Bologna: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Roma – Bologna: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valido per la ventiquattresima giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.30

ROMA – Lunedì 18 febbraio alle ore 20.30 andrà in scena Roma – Bologna, incontro valevole per il posticipo della ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la compagine capitolina che viene dal successo casalingo col Porto negli ottavi d’andata di Champions League. In campionato la squadra di Di Francesco è reduce dalla vittoria in casa del Chievo ed in classifica occupa la quinta posizione, insieme ad Atalanta e Lazio, con 38 punti. Dall’altra parte c’è la formazione emiliana che è reduce dal pareggio casalingo contro il Genoa ed in classifica occupa la diciassettesima posizione, insieme all’Empoli, con 18 punti.

La presentazione del match

QUI ROMA – La formazione capitolina dovrebbe scendere in campo col 4-2-3-1 con Olsen in porta, pacchetto difensivo composto da Santon e Kolarov sulle corsie esterne mentre nel mezzo Manolas e Fazio. A centrocampo Nzonzi e Cristante in cabina di regia mentre davanti Florenzi, Zaniolo ed El Shaarawy alle spalle di Dzeko.

QUI BOLOGNA – Gli emiliani dovrebbero schierarsi col 4-3-3 con Skorupski tra i pali, reparto arretrato formato da Mbaye e Mattiello sulle corsie esterne mentre nel mezzo Danilo ed Helander. A centrocampo Pulgar in cabina di regia con Soriano e Poli mezze ali mentre davanti spazio la tridente formato da Edera, Santander e Sansone.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita sarà trasmessa in esclusiva da Sky sul canale Sky Sport (251 sul satellite, 114 o 384 sul digitale). Per tutti gli abbonati sarà come sempre disponibile anche il servizio in streaming attraverso ogni dispositivo munito dell’app di Sky Go.

Le probabili formazioni di Roma – Bologna

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Florenzi, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko. Allenatore: Di Francesco

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Helander, Mattiello; Poli, Pulgar, Soriano; Edera, Santander, Sansone. Allenatore: Mihajlovic

STADIO: Olimpico