Serie A, Roma – Bologna 2-1: il tabellino del match

Il tabellino del match Roma – Bologna 2-1 il risultato finale, Kolarov e Fazio firmano i gol per i giallorossi che rimangono ad un punto dal quarto posto.

ROMA – Termina con il risultato di 2-1 il posticipo della ventiquattresima giornata di Serie A tra Roma e Bologna. Gara combattuta sin dai primi minuti con Soriano che mette in apprensione la difesa giallorossa in più di un occasione, ma Olsen si fa trovare pronto. Nella ripresa Di Francesco manda in campo El Sharaawy e si rivelerà una mossa più che azzeccata: al 54esimo il Faraone penetra nell’area di rigore avversaria e conquista il calcio di rigore che Kolarov trasformerà nel vantaggio dei capitolini. Al 73esimo arriva anche il raddoppio firmato da Fazio sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma i Felsinei non si arrendono e circa dieci minuti più tardi accorciano le distanze con il capolavoro di Nicola Sansone, che salta mezza difesa avversaria e col destro manda all’angolino. Nel finale, però, la Roma gestisce il vantaggio e porta a casa tre punti preziosi che li consentono di staccare l’Atalanta e rimanere ad una lunghezza di distanza dal quarto posto occupato dal Milan.

Il tabellino del match

ROMA (4-3-3): Olsen; Florenzi (83′ Santon), Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante (46′ El Shaarawy), Nzonzi, Pellegrini; Zaniolo, Dzeko, Kluivert (68′ De Rossi).

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Helander, Dijks; Poli (72′ Dzemaili), Pulgar (75′ Falcinelli), Soriano; Edera (66′ Svanberg), Santander, Sansone.

Reti: 55′ rig. Kolarov, 73′ Fazio (R); 84′ Sansone (B)

Ammonizioni: Danilo, Pulgar, Edera, Dijks (B); Cristante, Florenzi, Manolas (R)

Recupero: 1′ pt, 4′ st

Stadio: Olimpico di Roma