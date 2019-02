Lazio – Milan: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Lazio – Milan: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per l’andata delle semifinali di Coppa Italia, calcio d’inizio alle ore 21

ROMA – Martedì 26 febbraio alle ore 21 andrà in scena Lazio – Milan, incontro valido per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Da una parte c’è la formazione capitolina che non sta vivendo un gran momento: due sconfitte consecutive, contro Genoa e Siviglia, per la squadra di Inzaghi che dovrà recuperare il match contro l’Udinese. Dall’altra parte, invece, ci sono i rossoneri che stanno attraversando un momento particolarmente florido: nell’ultimo turno successo casalingo contro l’Empoli e quarta posizione in classifica con 45 punti.

La cronaca minuto per minuto

Martedì 26 febbraio alle ore 20.15 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI LAZIO – La formazione padrona di casa dovrebbe scendere in campo col 3-5-2 con Strakosha in porta, pacchetto difensivo composto da Patric, Acerbi e Radu. A centrocampo Lucas Leiva in cabina di regia con Milinkovic e Romulo mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Marusic e Lulic. In attacco tandem offensivo composto da Correa e Immobile.

QUI MILAN – La squadra rossonera dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 con Donnarumma tra i pali, pacchetto arretrato formato da Calabria e Rodriguez sulle corsie esterne mentre nel mezzo Musacchio e Romagnoli. A centrocampo Bakayoko in cabina di regia con Kessié e Paquetà mezze ali mentre in attacco trio composto da Suso, Cutrone e Calhanoglu.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita Lazio – Milan, valevole per le semifinali d’andata di Coppa Italia, verrà trasmessa sui canali RAI, in particolare su RAI 1. Sarà possibile quindi seguire la partita senza un abbonamento satelittare oppure tramite l’app ufficiale Rai Play.

Le probabili formazioni di Lazio – Milan

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Romulo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Suso, Cutrone, Calhanoglu. Allenatore: Gattuso

STADIO: Olimpico di Roma