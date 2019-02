Milan – Empoli: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Milan – Empoli: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la venticinquesima giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.30

MILANO – Venerdì 22 febbraio alle ore 20.30 andrà in scena Milan – Empoli, incontro valido per l’anticipo della venticinquesima giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la formazione rossonera che sta vivendo un ottimo periodo di forma: nell’ultimo turno, infatti, fondamentale successo esterno con l’Atalanta per la squadra di Gattuso che occupa la quarta posizione in classifica con 42 punti. Dall’altra parte c’è la formazione toscana che, nell’ultima giornata, è tornata al successo strapazzando il Sassuolo al Castellani. Successo importantissimo per la squadra di Iachini che in classifica occupa la diciassettesima posizione con 21 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Venerdì 22 febbraio alle ore 19:45 le formazioni ufficiali, dalle 20:30 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI MILAN – La formazione rossonera dovrebbe scendere in campo col classico 4-3-3 con Donnarumma in porta, pacchetto difensivo composto da Calabria e Rodriguez sulle corsie esterne mentre nel mezzo Musacchio e Romagnoli. A centrocampo Bakayoko in cabina di regia con Kessie e Paquetà mezze ali mentre in attacco tridente formato da Castillejo, Piatek e Calhanoglu.

QUI EMPOLI – La squadra toscana dovrebbe scendere in campo col 3-5-2 con Dragowski tra i pali, reparto arretrato formato da Silvestre, Dell’Orco e Veseli. A centrocampo Bennacer in cabina di regia con Krunic e Acquah mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Pasqual e Di Lorenzo. In attacco tandem offensivo formato da Caputo e Farias.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara Milan – Empoli, valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A, verrà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma di Sky, precisamente su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport (canale 251).Inoltre, per gli abbonati sarà possibile assistere alla gara anche tramite l’applicazione in streaming di Sky Go.

Le probabili formazioni di Milan – Empoli

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, R. Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paqueta; Castillejo, Piatek, Calhanoglu. Allenatore: Gattuso

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Silvestre, Dell’Orco, Veseli; Di Lorenzo, Acquah, Krunic, Bennacer, Pasqual; Farias, Caputo. Allenatore: Iachini

STADIO: San Siro